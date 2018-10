46 metų vyras kaltinamas tuo, kad yra uždraustos Kurdistano darbininkų partija (PKK) regioninis lyderis Švedijoje, antradienį vėlai vakare informavo valstybinė Anatolijos naujienų agentūra. Anot jos, vyras, įvardijamas tik inicialais H. B., taip pat nusifotografavo priešais PKK įkūrėjo ir lyderio Abdullah Ocalano, atliekančio įkalinimo iki gyvos galvos bausmę, portretą. Švedijos pilietis buvo sulaikytas per Nacionalinės žvalgybos organizacijos (MIT) ir saugumo pajėgų operaciją, kurią koordinavo Dijarbakyro prokuroras. Operacija surengta gavus informacijos, kad jis atvyko į Turkiją slapta susitikti su asmenimis, susijusiais su PKK. PKK nuo 1984-ųjų tęsia kruviną sukilimą Turkijos pietryčiuose, jau nusinešusį dešimtis tūkstančių gyvybių. 2015-aisiais žlugus dvejus metus galiojusioms paliauboms susirėmimai suintensyvėjo. Ankara ir jos sąjungininkės Vakaruose yra įtraukusios PKK į teroristinių organizacijų sąrašą.

