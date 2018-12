„Artimiausiomis dienomis pradėsime operaciją, kad iš (teritorijos) į rytus nuo Eufrato išvarytume separatistinę teroristinę organizaciją“, – pareiškė prezidentas, kalbėdamas apie Sirijoje veikiančios kurdų sukarintos grupės – Liaudies apsaugos dalinių (YPG) kontroliuojamą teritoriją. Ankara laiko YPG teroristine grupuote, susijusia su Kurdistano darbininkų partija (PKK). Pastaroji yra įtraukta į teroristinių organizacijų sąrašą Turkijoje, Europos Sąjungoje ir JAV.

