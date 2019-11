Sostinėje Ankaroje jis sakė, jog Turkijos laikomi šios ekstremistų organizacijos nariai bus sugrąžinti nepaisant to, kad šalys atėmė iš jų pilietybes.

Turkija kaltina Sirijos kurdų pajėgas, su kuriomis kovoja Sirijos šiaurės rytuose, praėjusį mėnesį iš stovyklų paleidus IS šeimas. Tarptautinė bendrija nerimauja, kad gali pabėgti tūkstančiai Sirijoje sulaikytų IS narių.

Pasak S. Soylu, Turkijos kalėjimuose yra maždaug 1,2 tūkst. IS kovotojų iš užsienio, o 287 nariai, įskaitant moteris ir vaikus, buvo pakartotinai sučiupti per Turkijos puolimą Sirijoje.

Anksčiau ministras sakė, kad IS nariai užsieniečiai Sirijoje bus nusiųsti į Turkijos remiamų sirų kovotojų valdomus kalėjimus ar stovyklas vadinamosiose saugiose zonose Sirijos šiaurėje, įskaitant Džarabulusą, Babą, Azazą ir Afriną. Turkija iš šių rajonų IS ir Sirijos kurdų kovotojus, kuriuos laiko teroristais, išstūmė per dvi ankstesnes operacijas.

S. Soylu nurodė, kad daugiau kovotojų buvo deportacijos centruose Turkijoje, bet skaičių nepateikė.

Ministras užsipuolė Vakarų valstybes, tarp jų Didžiąją Britaniją ir Nyderlandus, kad jos negrąžina į tėvynę savo piliečių, prisidėjusių prie IS, ar neatima jų pilietybės.

Šeštadienį S. Soylu sakė, kad Turkija „nėra viešbutis“ IS nariams iš jokių šalių.