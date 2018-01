Sekmadienį miniai Bursos mieste Turkijos šiaurės vakaruose R. T. Erdoganas pareiškė, kad tikimasi išvalyti Afrino anklavą nuo JAV remiamų Sirijos kurdų kovotojų, kuriuos Turkija laiko teroristais. „Kelio atgal nėra. Mes nesame vieni... su mumis yra Alachas. Jam padedant, ši operacija bus greitai užbaigta“, – sakė R. T. Erdoganas. Tuo tarpu Turkijos valstybinė naujienų agentūra skelbia, kad Turkijos prokurorai pradėjo tyrimą prieš kelias socialinių tinklų naudotojus dėl kurdų kovotojų „propagandos“, nes jie skelbė Turkijos operaciją Afrine kritikuojančius pranešimus. Tuo tarpu kurdų kovotojai ir padėtį Sirijoje stebinti organizacija neigia pranešimus, kad Turkijos kariai įžengė į kurdiškąjį anklavą Šiaurės Sirijoje. Didžiojoje Britanijoje veikianti Sirijos žmogaus teisių observatorija teigia, kad kurdų kovotojai ir Turkijos pajėgos kovoja šiauriniuose ir vakariniuose Afrino pakraščiuose, tačiau Turkijos pajėgoms nepavyksta pasistūmėti į priekį. JAV remiamų Sirijos demokratinių pajėgų (SDF), kuriose dominuoja kurdų kovotojai, atstovas Mustafa Bali (Mustafa Balis) sakė, kad pastangos įžengti į Afriną nuo šeštadienio atremiamos. Tačiau Turkijos aviacija ir toliau bombarduoja Afriną, sakė jis. Turkijos kariuomenė teigia, kad operacija, pavadina „Alyvos šakele“, siekiama išstumti iš regiono teroristais laikomų kurdų Liaudies apsaugos dalinių (YPG) pajėgas. M. Bali aiškina, kad SDF, pagrindinė JAV sąjungininkė kovoje su IS džihadistais Sirijoje, sustiprino Afriną nuo turkų ginančią YPG.

