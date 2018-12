M. Cavusoglu tai sakė per vizitą Maltoje. Ministro pasisakymas buvo parodytas per Turkijos televiziją. Tai buvo pirmoji oficiali Ankaros reakcija į Vašingtono sprendimą išvesti karius. M. Cavusoglu taip pat kalbėjo apie koordinavimo poreikį išvedant karius ir sakė, kad visos valstybės turi išlikti budrios dėl džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ pajėgų likučių. Ministras taip pat įspėjo, kad amerikiečių kontingento išvedimas neturėtų sukurti vakuumo, kad jo neužpildytų teroristinės grupuotės. Anot M. Cavusoglu, tarptautinė bendrija dėl Sirijos ateities turi sutelkti dėmesį į „politinį procesą“.

