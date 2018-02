„Teismai priims sprendimą dėl cheminės kastracijos, kuria siekiama kontroliuoti arba numalšinti lytinį potraukį, taikymo ir laikotarpio. Per kelias dienas norime tai vėl sugrąžinti“, – sakė teisingumo ministras Abdulhamitas Gulas. Vyriausybė grąžina šį klausimą į darbotvarkę, pridūrė jis. Turkija 2016 metais įteisino cheminės kastracijos taikymą asmenims, nuteistiems už lytinius nusikaltimus, tačiau šalies aukščiausias administracinis teismas Valstybės Taryba praėjusį rugpjūtį sustabdė šios priemonės taikymą sakydama, kad jos apibrėžimas ir ribos yra „migloti“. Naujausias šalį sukrėtęs lytinis nusikaltimas buvo šį mėnesį Turkijos pietinėje Adanos provincijoje. Prokurorai antradienį paprašė teismo skirti 66 metų laisvės atėmimo bausmę 20 -mečiui, kaltinamam už lytinį nusikaltimą, kurį šis įvykdė prieš ketverių metų vaiką per vienas vestuves vasario 10 dieną, pranešė naujienų agentūra AA („Anadolu Ajansi“). Susiję straipsniai: Erdoganas: Turkija artimiausiomis dienomis apsups Afrino miestą Sirijoje Pirmadienį Turkijos vicepremjeras Bekiras Bozdahas pažadėjo įsteigti vaikų lytinio išnaudojimo prevencijos komisiją, į kurią būtų įtraukti šeši ministrai, tarp kurių minimas ir A. Gulas. „Bus svarstomos visos galimybės, visi kiti žingsniai, kuriuos reikia žengti šiai problemai išspręsti“, – sakė A. Gulas ir pridūrė, kad ši komisija įvertins visas priemones. Cheminė kastracija – lytinį potraukį mažinančių vaistų vartojimas, yra taikoma ribotą laiką. Nuo 2006 iki 2016 metų Turkijoje teismo nutarčių bylose dėl lytinių nusikaltimų prieš vaikus skaičius išaugo nuo 3 778 iki 21 189, informuoja Teisingumo ministerija. Beveik 60 proc. iš 2016 metais teistų įtariamųjų buvo pripažinta kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų, sakoma Turkijos žmogaus teisių draugijos (IHD) lapkričio mėnesio pareiškime. Tačiau moterų teisių gynimo grupės socialiniuose tinkluose išsakė savo nepritarimą cheminės kastracijos pasiūlymui. Moterų asamblėjų organizacija socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad cheminė kastracija „prieštarauja žmogaus teisėms“ ir yra „nuo šiuolaikinės teisės labai atitolusi bausmė“. Šios problemos „sprendimas yra liautis skirti sušvelnintas bausmes vaikų lytinio išnaudojimo bylose“, sakoma pareiškime.











14 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.