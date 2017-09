Skaitydamas metinį pranešimą Europos Parlamente Strasbūre J.C.Junckeris pažymėjo, kad Turkija jau kuris laikas „šuoliais juda tolyn nuo Europos Sąjungos“. Jis kritikavo Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą ir vyriausybę Ankaroje dėl žurnalistų arešto ir ES lyderių vadinimo „fašistais ir naciais“. Pasak J.C. Junckerio, dėl Ankaros pozicijos „Turkijos narystė ES artimoje ateityje negalima“.

