„Turkijai reikia (sistemų) S-400 ir susitarimas dėl jų sudarytas, – sakė R. T. Erdoganas Turkijos vakaruose esančiame Balikesyro mieste. – Dievui panorėjus, mes jų nupirksime labai greitai.“ Balandžio mėnesį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sutiko paspartinti pirmųjų S-400 pristatymą, anksčiau planuotą 2019 metų pabaigoje arba 2020 metų pradžioje. S-400 yra rusų naujausios kartos gynybos sistema „žemė-oras“, NATO šalių nuomone, kelianti grėsmę jų lėktuvams. Toks didelis ginkluotės pirkimo iš Maskvos sandoris kėlė susirūpinimą dėl Turkijos strateginės orientacijos ir S-400 suderinamumo su Aljanso ginkluote. Rusiškos sistemos perkamos tvyrant didelei įtampai tarp Turkijos ir Jungtinių Valstijų, Ankarai dėl teroristinių kaltinimų sulaikius vieną amerikiečių pastorių. Ši krizė sukėlė įtampą abiejų NATO sąjungininkių santykių srityje ir nulėmė liros kurso kritimą dolerio atžvilgiu. JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas padvigubinti muitus aliuminiui ir plienui iš Turkijos paskatino Ankarą įvesti panašias priemones keliems amerikietiškiems produktams. R. T. Erdoganas nepaisė JAV sankcijų ir sakė, kad Turkija nėra likusi be alternatyvos. Jis perspėjo, kad jo šalis gali susirasti naujų sąjungininkų ir rinkų. Vašingtonas perspėjo Ankarą nepirkti sistemų S-400 iš Rusijos ir sakė, kad bet koks tokio pobūdžio pirkinys neišvengiamai paveiktų Turkijos karinio ir pramoninio bendradarbiavimo su Jungtinėmis Valstijomis perspektyvas. R. T. Erdoganas penktadienį sakė, kad Turkijai „reikia tokio paties bendradarbiavimo su kitomis šalimis, kaip su Europa ir Amerika“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.