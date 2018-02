Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuro informacija, iki šiol žuvo 123 YPG kovotojai ar jų sąjungininkai. Be to, per turkų antskrydžius žuvo iš viso 68 civiliai, tarp jų - 21 vaikas. Turkijos vadovybė tuo tarpu tvirtina, kad per operaciją civiliai nenukentėjo.

Kariuomenės duomenimis, per puolimą žuvo iš viso 16 turkų karių. Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuras, be to, kalba apie 127 nukautus proturkiškus sukilėlius.

Turkijos kariuomenė prieš daugiau nei dvi savaites pradėjo operaciją Šiaurės Sirijoje prieš kurdų YPG, kuri kontroliuoja dideles teritorijas palei Sirijos ir Turkijos sieną. Turkija YPG kovotojus vadina „teroristais“ ir traktuoja grupuotę kaip uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK) sparną.

YPG Sirijoje vaidino svarbų vaidmenį kovoje su „Islamo valstybės“ (IS) džihadistais. YPG dėl to, be kita ko, yra remiama JAV ginklais. Ankara tai griežtai kritikuoja.