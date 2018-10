Idlibas yra paskutinė opozicijos dar kontroliuojama Sirijos provincija. Cituodama savo korespondentą Idlibe Turkijos Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad atitraukimas buvo baigtas pagal susitarimą, kurį praėjusį mėnesį sudarė Sirijos režimo sąjungininkė Maskva ir sukilėlius remianti Ankara. Turkijos remiamos Sirijos opozicijos pajėgos ir kitos su režimu kovojančios ginkluotos grupės atitraukė sunkiuosius ginklus, įskaitant raketų leidimo įrenginius, minosvaidžius ir vidutinio nuotolio raketas, nurodoma Anatolijos naujienų agentūros pranešime. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rugsėjo 17 dieną susitarė nustatyti Idlibe demilitarizuotąją zoną. Šiuo susitarimu siekiama užkirsti kelią dideliam režimo puolimui Idlibo provincijoje, sukuriant 15-20 km buferinę zoną aplink šį rajoną. Pagal susitarimą visi sukilėliai demilitarizuotojoje zonoje sunkiuosius ginklus privalo atitraukti iki trečiadienio, o radikalios grupės turi pasitraukti iki spalio 15-osios. „Nacionalinis išlaisvinimo frontas“ (NLF), pagrindinis Turkijos remiamas sukilėlių aljansas Idlibe, šeštadienį paskelbė, kad pradėjo pagal susitarimą atitraukti sunkiuosius ginklus ir kad šis atitraukimas truks kelias dienas. Per Sirijos karą, prasidėjusį 2011 metais antivyriausybinių protestų slopinimu, jau žuvo daugiau kaip 360 tūkst. žmonių.

