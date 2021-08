Turkiją siaubiant gaisrams labiausiai nustebino keistas Erdogano poelgis

Kovoti su liepsnomis ugniagesiams padeda ir savanoriai.

Prie Viduržemio ir Egėjo jūrų esančiuose Turkijos kurortiniuose regionuose šėlstantys gaisrai jau išdegino didžiulius miško plotus ir privertė iš viešbučių evakuotis panikos apimtus turistus.

Tačiau ši stichinė nelaimė taip pat paskatino naują kritiką prezidentui R. T. Erdoganui dėl jo lėto ir neadekvataus atsako. Nuo 2014 metų prezidento poste dirbančio R. T. Erdogano po dvejų metų laukia nauji valstybės vadovo rinkimai.

Praėjusį savaitgalį R. T. Erdoganas sulaukė itin griežtos kritikos už tai, kad per apsilankymą viename iš labiausiai nuo gaisrų nukentėjusių regionų mėtė vietos gyventojams maišus su arbata.

„Arbata! Tai neįtikėtina. Tie, kurie prarado gėdą, nebeturi ir širdies“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė pagrindinis opozicinės Respublikos liaudies partijos (CHP) atstovas spaudai Faikas Oztrakas.

Vyriausybė taip pat pripažino, kad neturi gaisrams gesinti pritaikytų lėktuvų, todėl turi kliautis pagalba iš užsienio.

Užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu pirmadienį padėkojo Briuseliui, kad buvo atsiųsti du orlaiviai iš Ispanijos ir vienas – iš Kroatijos.

ES nurodė, kad „visiškai solidarizuojasi su Turkija šiuo sunkiu metu“. Šia žinia siekta parodyti gerą valią po ilgiau nei metus trukusių aštrių ginčų tarp Briuselio ir Ankaros.

#WeDontNeedHelp Because we have TEA. Thanks to Recep Tayyip Erdogan for throwing tea to our heads in this very critical situation. All we need was TEA , and he knows that. pic.twitter.com/dQck25wUNT