„Kalbant apie karių siuntimą... Jeigu Libija mūsų to paprašys, galime pasiųsti ten savo kontingentą, ypač po to, kai pasirašytas karinio saugumo susitarimas“, – sakė jis, kalbėdamas per televiziją.

Praėjusį mėnesį Turkija pasirašė karinio bendradarbiavimo susitarimą su Tripolyje įsikūrusia Libijos nacionalinės santarvės vyriausybe (NSV), vadovaujama Fayezo al Sarrajo.

Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad Rusija pasiuntė 200 samdomų kovotojų į Libiją, palaikydama Libijos ginkluotų grupių lyderį Khalifą Haftarą, siekiantį nuversti Tripolyje įsikūrusią vyriausybę.

Rusija šiuos pranešimus atmetė, tačiau R. T. Erdogans pareiškė, kad Libijoje „yra Rusijos saugumo kompanija „Wagner“. Ši kompanija ten atsiuntė savo saugumo darbuotojų.“

Grupė „Wagner“ yra privati karinė kompanija. Manoma, kad tūkstančiai jos samdinių dalyvauja užsienio konfliktuose nuo Sirijos iki Ukrainos ir Centrinės Afrikos Respublikos.

Kartu su karinio bendradarbiavimo susitarimu Turkija ir Libija pasirašė prieštaringai vertinamą ginčijamą susitarimą dėl jurisdikcijos taikymo vandenyse, suteikiantį didelius įgaliojimus Turkijai vykdyti naftos telkinių žvalgymą Viduržemio jūroje.

„Užbrėžus naują liniją (jurisdikcijos jūroje susitarimu), imsimės žingsnių apsaugoti Libijos, Turkijos ir ŠKTR (Šiaurės Kipro turkų respublikos) interesus. Tai numato tarptautinė teisė“, – pareiškė jis, turėdamas omenyje tarptautinės bendruomenės nepripažįstamą, bet Ankaros remiamą Kipro turkų administraciją.

Šiam susitarimui aršiai priešinasi Graikija, Kipras ir kitos jų partnerės Europoje. Pasak jų, susitarimas pažeidžia salos teises jūroje.