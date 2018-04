Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Turkijos lyderis Recepas Tayyipas Erdoganas ir Irano vadovas Hassanas Rouhani, trečiadienį susitikę Turkijos prezidentūroje, dar kartą pakartojo, kad jie yra įsipareigoję „siekti ilgalaikių paliaubų tarp konfliktuojančių šalių“, teigiama pranešime. Šios trys valstybės bendromis pastangomis mėgina paspartinti pernai prasidėjusias Astanos taikos derybas, per kurias mėginama rasti politinį sprendimą konfliktui Sirijoje užbaigti. Ankaroje esančioje Turkijos prezidentūroje įvykęs viršūnių susitikimas buvo antras toks pasitarimas dalyvaujant trims galingoms valstybėms. Prieš tai panašią diskusiją 2017 metų lapkritį Rusijos Sočio kurorte surengė V. Putinas. Susiję straipsniai: Jungtinėms Valstijoms – Kinijos atstovo žinia tiesiai iš Maskvos Rusijos URM širsta: JAV kiršina europiečius, tiekdama Baltijos šalims ginklus R. T. Erdoganas tvirtino, kad šis pasitarimas bei derybos Astanoje nėra „alternatyva“ Jungtinių Tautų remiamai ir Ženevoje vykstančiai diskusijai, per kurią mėginama rasti politinį sprendimą Sirijai. Vis dėlto trys lyderiai pareiškė, kad „Astanos formato diskusijos buvo vienintelė veiksni tarptautinė iniciatyva, padėjusi sumažinti smurtą Sirijos teritorijoje ir prisidėjusi prie taikos bei stabilumo“ šalyje. Jų pareiškime taip pat sakoma, kad susitikimas suteikė „pagreitį Ženevos procesui, kuriuo siekiama rasti ilgalaikį politinį sprendimą Sirijos konfliktui užbaigti“. „Mums be galo svarbu pasiekti rezultatus. Privalome juos pasiekti. Neturime jokio pakantumo atidėliojimams. Ten žūsta žmonių“, – po pasitarimo sakė R. T. Erdoganas. Susitikusių šalių lyderiai bendradarbiauja, nors ir palaiko skirtingas Sirijos pilietinio karo šalis. Rusija ir Iranas teikia karinės ir politinės paramos Sirijos prezidento Basharo al-Assado režimui, o Turkija daugkart ragino jį nuversti bei remia Sirijos opozicijos kovotojus. Praėjusį mėnesį Ankara išvarė kurdų ginkluotas grupuotes iš Sirijos Afrino miesto po sausį pradėto tarpvalstybinio puolimo. Pranešama, kad tam žalią šviesą uždegė Kremlius, kontroliuojantis šiaurės Sirijos oro erdvę. Kitas trijų valstybių susitikimas įvyks Teherane, sakė R. T. Erdoganas, tačiau konkrečios derybų datos Turkijos vadovas neįvardijo. Sirijoje nuo 2011 metų kovo žuvo apie 350 tūkst. žmonių, prieš vyriausybę nukreiptiems protestams pavirtus pilietiniu karu. Be to, milijonai gyventojų buvo priversti palikti namus. Iš Sirijos į Turkiją persikėlė per 3,5 milijonų pabėgėlių, dauguma jų gyvena Turkijos miestuose.

