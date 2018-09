„Ten yra mūsų karių, ir jei jiems bus pakenkta arba jei jie kokiu nors būdu bus užpulti, tai bus laikoma Turkijos užpuolimu ir bus būtinas atpildas“, – sakė vienas turkų šaltinių, kurį citavo laikraštis. Turkijos kariniai stebėjimo postai Idlibo rajone buvo atidaryti pagal susitarimus sukurti Sirijoje vadinamąsias deeskalavimo zonas. Pasak šaltinių Sirijos opozicijoje, Turkija į Idlibą nusiuntė dešimtis šarvuotosios technikos vienetų ir specialiųjų pajėgų dalinių, kad nepasikartotų kitų deeskalavimo zonų atkovojimo iš opozicijos scenarijus. „Turkų karių pozicijos Sirijoje buvo rimtai sustiprintos, stebėjimo postai praktiškai virto nuolatinėmis karinėmis bazėmis“, – laikraščiui sakė opozicinės Laisvosios Sirijos armijos (LSA) atstovas Mustefa Sejari. „The Daily Star“ pažymi, kad per praėjusios savaitės viršūnių susitikimą Teherane Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, kuriam šios derybos su Rusijos ir Irano lyderiais buvo „paskutinis šansas išvengti visapusiško konflikto“ regione, „nesugebėjo išgauti šių dviejų pagrindinių (Sirijos prezidento Basharo al) Assado šalininkų pažado nutraukti ugnį“. JT ragina atsisakyti puolimo Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas trečiadienį primygtinai paragino siekiant išvengti didžiulių žmonių aukų atsisakyti visapusiško puolimo Sirijos Idlibo provincijoje. „Toks puolimas virstų humanitariniu košmaru, kuris skirtųsi nuo bet kokių jau matytų (košmarų) krauju permerktame Sirijos konflikte“, – po JT Saugumo Tarybos posėdžio Sirijos klausimu žurnalistams sakė A. Guterresas. Jis pabrėžė, kad „Idlibas yra paskutinė vadinamoji deeskalavimo zona Sirijoje ir ji neturi paplūsti krauju“. JT vadovas akcentavo būtinybę, kad visos konflikto šalys užtikrintų provincijos civilių gyventojų saugumą ir laikytųsi tarptautinių įstatymų. „Suprantu, kad dabartinė situacija Idlibe nėra stabili ir negalima taikytis su teroristinių grupuočių buvimu šioje (provincijoje). Tačiau kova su terorizmu neatleidžia kovojančių šalių nuo įsipareigojimų vykdymo pagal tarptautinę teisę“, – pareiškė jis. „Kreipiuosi į visas tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančias šalis ir, konkrečiai, tris deeskalavimo zonų garantus... Iraną, Rusiją ir Turkiją: negailėkite jėgų ieškodami sprendimo, kuris apsaugotų civilius. Išsaugokite pagrindinius objektus, tokius kaip ligoninės. Visapusiškai gerbkite tarptautinius įstatymus“, – pabrėžė A. Guterresas.

