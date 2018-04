„Assado režimas turi visiškai palikti valdžią Sirijoje. Assado režimas ne pirmą kartą panaudoja cheminį ginklą. Jei neskaičiuotume cheminio ginklo (aukų), jis nužudė apie 1 mln. žmonių, panaudodamas kitokius ginklus, tokius kaip bombardavimas, sprogmenų prikrautos statinės ir įprastinė ginkluotė“, – ministrą citavo turkų laikraštis „Hurriyet“. Dėl to „šis žmogus turi nedelsdamas atsisakyti savo įgaliojimų, o mes turime pratęsti politinį procesą“, pareiškė M. Cavusoglu. Anksčiau trečiadienį Turkijos premjeras Binali Yildirimas paragino JAV ir Rusiją nutraukti savo „gatvės kovas“ dėl Sirijos ir pareiškė, kad atėjo metas nutraukti varžybas, galinčias pakenkti civiliams. Susiję straipsniai: Turkija įspėja Sirijos vyriausybės pajėgas, kad kausis su jomis Afrine Sirijoje – kruvinas bombardavimas Praėjusią savaitę Sirijos opozicija pranešė, kad jos kontroliuojamame Dumos mieste buvo surengta nuodingų dujų ataka, per kurią žuvo mažiausiai 40 žmonių. Damaskas ir jo sąjungininkė Maskva neigia, kad Dumoje buvo panaudotas cheminis ginklas. Rusija tvirtina neradusi požymių, kad Dumos gyventojai būtų apsinuodiję nuodingomis dujomis, ir pareiškė, jog teisių gynėjai suklastojo nuotraukas, kuriose užfiksuotos cheminės atakos aukos.











