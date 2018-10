Anot transliuotojo NTV, toks prašymas buvo pateiktas po to, kai Turkijos užsienio reikalų ministerija antrą kartą išvietė Saudo Arabijos ambasadorių pasiaiškinti dėl JAV dienraščiui „The Washington Post“ straipsnius rašiusio Jamalo Khashoggi dingimo. Rijadas tikina, kad žurnalistas vėliau paliko konsulatą. Tuo tarpu, anot vieno šaltinio turkų vyriausybėje, Ankara mano, jog J. Khashoggi buvo nužudytas.

