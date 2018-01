Jungtinės Valstijos savo ruožtu paragino Ankarą veikti santūriai.

Turkija šeštadienį pradėjo operaciją „Alyvmedžio šakelė“, siekdama išstumti iš Afrino anklavo JAV remiamus Sirijos kurdų kovotojus – Liaudies apsaugos dalinius (YPG), Ankaros laikomas teroristine organizacija.

Tačiau ši kampanija gali dar labiau padidinti įtampą tarp Ankaros ir Vašingtono. Pastarasis rėmė YPG pastangas įveikti džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS) ir kaltino Turkiją atitraukiant dėmesį nuo šios kovos.

JAV Valstybės departamentas sekmadienį paragino Turkiją „elgtis santūriai ir užtikrinti, kad jos karinės operacijos išliktų riboto masto ir trukmės, ir kad būtų uoliai stengiamasi išvengti civilių aukų“.

Gynybos sekretorius Jamesas Mattisas sakė, kad NATO sąjungininkė Ankara iš anksto perspėjo Vašingtoną apie planuojamą surengti operaciją ir pridūrė, kad Turkijos nuogąstavimai dėl saugumo yra „teisėti“.

Turkijos naujienų agentūra „Dogan“ citavo premjerą Binali Yildirimą, sakiusį, kad antžeminės pajėgos į YPG kontroliuojamą Sirijos regioną pajudėjo 8 val. 5 min. Grinvičo (10 val. 5 min. Lietuvos) laiku.

Turkų kariuomenė nurodė, kad antrąją operacijos dieną 32 lėktuvai sunaikino iš viso 45 taikinius. Tarp jų buvo šaudmenų sandėlių ir YPG naudotų prieglobsčių.

Turkijos kariai veikia kartu su Ankaros remiamais Laisvosios Sirijos armijos (LSA) sukilėliais ir pastaruoju metu buvo kaimyninės šalies teritorijoje už 5 km nuo sienos, nurodė valstybinė žiniasklaida.

Vienas naujienų agentūros AFP fotografas matė daugiau Turkijos tankų, išrikiuotų prie sienos ir laukiančių įsakymo judėti į Siriją.

Užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu sakė, kad per šį puolimą jau užimtos kelios gyvenvietės.

Tačiau vienas YPG atstovas tvirtino, kad į Afriną besiveržiančios Turkijos pajėgos buvo „užblokuotos“ ir kad kovotojai pamušė du turkų tankus.

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi konfliktą Sirijoje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ nurodė, kad per dvi operacijos dienas žuvo iš viso 18 civilių, tarp jų aštuoni vienos šeimos nariai, buvę pastate, sugriautame per aviacijos smūgį.

YPG patvirtino informaciją apie šias žūtis ir išplatino nuotraukų, kuriose matyti, kaip kurdų Raudonojo Pusmėnulio gelbėtojai traukia kruvinus lavonus iš sugriuvusio betoninio statinio.

Tačiau Ankara neigė, kad žuvo civilių, o M. Cavusoglu kaltino YPG skleidžiant „nesąmoningą propagandą ir nepagrįstą melą“.

„Labai trumpa operacija“

Pirmąkart komentuodamas šį puolimą Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas išreiškė viltį, kad „operacija bus baigta per labai trumpą laiką“, bet perspėjo, kad „mes nežengsime nė žingsnio atgal“.

Kai kurie prokurdiški Turkijos politikai ragino žmones išeiti į gatves, bet R. T. Erdoganas perspėjo, kad bet kas, protestuojantis Turkijoje dėl šios operacijos, „brangiai sumokės“.

Policija neleido surengti demonstracijų kurdiškojo pietryčio regiono pagrindiniame mieste Dijarbakyre ir Stambule, taip pat suėmė žmonių, sakė AFP korespondentai.

Šios konfrontacijos pavojų Turkijai pademonstravo sekmadienį įvykęs incidentas: iš Sirijos paleistos šešios raketos smogė pasienio miesteliui Reichanli ir užmušė vieną sirų pabėgėlį bei dar 32 žmones sužeidė, nurodė vietos meras.

Anksčiau kelios raketos smogė Turkijos pasienio miesteliui Kilišui, bet žmonės ten nenukentėjo.

Ši operacija yra jau antra didelė Turkijos pajėgų invazija į Sirijos teritoriją per šioje šalyje jau septynerius metus vykstantį pilietinį karą. Nuo 2016-ųjų rugpjūčio iki 2017-ųjų kovo turkų pajėgos dalyvavo teritorijoje į rytus nuo Afrino surengtoje operacijoje „Eufrato skydas“, nukreiptoje ir prieš YPG, ir prieš IS.

YPG buvo viena pagrindinių JAV sąjungininkų kovojant su „Islamo valstybe“, tačiau Ankara šiuos kovotojus laiko teroristais, susijusiais su Kurdistano darbininkų partija (PKK), nuo 1984 metų konfrontuojančia su Turkija dėl separatistinių siekių.

Afrinas yra YPG kontroliuojamas anklavas, atkirstas nuo toliau į rytus esančios šių kovotojų užimtos didesnės teritorijos, besitęsiančios iki sienos su Iraku. Tame regione esama ir JAV karių.

Turkijos premjero pavaduotojas Bekiras Bozdagas atmetė galimybę, kad turkų kariai gali susiremti su amerikiečiais, ir sakė, kad JAV pajėgų Afrino regione nėra.

B. Yildirimas sakė, kad turkų pajėgos siekia sukurti Sirijos teritorijoje saugumo zoną, apimsiančią apie 30 km pločio ruožą palei sieną.

Pablogėjusi padėtis

Nauja Turkijos invazija sukėlė nerimą daugeliui šalių. Planuojama, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba vėliau pirmadienį Prancūzijos prašymu turėtų aptarti blogėjančią humanitarinę padėtį Sirijoje.

Prancūzijos gynybos ministrė Florence Parly sakė, kad kautynės „privalo liautis“, nes dėl šios kampanijos YPG kovotojai gali liautis teikę pagalbą tarptautinei koalicijai, kovojančiai su IS.

Užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas sakė, kad Prancūzija sušaukė JT Saugumo Tarybos pasitarimą, nes yra smarkiai susirūpinusi dėl „brutalaus padėties pablogėjimo“ įtampos židiniuose, tokiuose kaip Afrinas.

Labai svarbu, kokios pozicijos laikysis Rusija, kurios pajėgos irgi veikia tame regione. Maskva ir Turkija bendradarbiauja, siekdamos užbaigti pilietinį karą Sirijoje.

Rusijos užsienio reikalų ministerija išreiškė susirūpinimą ir paragino Turkiją elgtis santūriai. Gynybos ministerija savo ruožtu nurodė atitraukianti rusų pajėgas iš Afrino, kad užtikrintų jų saugumą ir išvengtų bet kokių „provokacijų“.

Turkijos užsienio reikalų ministerija paskelbė per Sirijos konsulatą Stambule informavusi Damasko režimą apie šią operaciją, nors per visą pilietinį karą Ankara buvo nusistačiusi prieš kaimyninės šalies prezidento Basharo al Assado vyriausybę.

Tačiau Sirijos užsienio reikalų ministerija šią informaciją griežtai paneigė. B. al Assadas savo ruožtu pareiškė, kad Turkijos puolimas yra „pagalba terorizmui“.