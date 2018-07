„Pirmosios sistemos bus gautos iki kitų metų pabaigos“, – laikraštis „Yeni Safak“ citavo ministro, atvykusio į Briuselyje prasidedantį NATO viršūnių susitikimą, žodžius. M. Cavusoglu paminėjo, kad JAV ir kelios kitos NATO sąjungininkės kritikavo Turkijos sprendimą įsigyti Rusijos gaminamų modernių zenitinių raketų, nesuderinamų su Aljanso gynybos sistemomis. JAV nuolatinė atstovė NATO Kay Bailey Hutchison anksčiau šį mėnesį sakė, kad Vašingtono pareigūnai visomis kryptimis siekia, kad Turkija atsisakytų minties pirkti S-400. „Mes tam labai prieštaraujame, nes tai neigiamai paveiks NATO pajėgų suderinamumą Turkijoje. Negalime tuo pačiu metu naudoti Rusijos sukurtos gynybinės sistemos ir tiekti į Turkiją (amerikiečių naikintuvus-bombonešius) F-35. Todėl visomis kryptimis dirbame su Turkija, kad ji savo teritorijoje nedislokuotų šios rusiškos sistemos“, – televizijai „Fox News“ sakė K. B. Hutchison. „Manau, kad Rusija bando pervilioti Turkiją į savo pusę; jie bando pervilioti daugelį mūsų sąjungininkių“, – pridūrė ji.

Tačiau K. B. Hutchison sakė, kad Turkija yra tarp stipriausių NATO narių ir kad JAV nori tęsti bendradarbiavimą su Ankara. M. Cavusoglu savo ruožtu trečiadienį pareiškė, kad sąjungininkai turi liautis reikšti pretenzijas Turkijai šiuo klausimu.

Jis pažymėjo, kad Ankara atsižvelgė į sąjungininkų susirūpinimą dėl techninių klausimų, pavyzdžiui, dėl rusiškų raketų suderinamumo su Aljanso sistemomis. „Kai sudarėme sandorį (su Rusija), informavome apie mūsų sąlygas, susijusias su šiais klausimais“, – pabrėžė diplomatijos vadovas. . Jis taip pat paneigė pareiškimus, kad Ankara tolsta nuo NATO.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.