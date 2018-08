Penktadienį per Maskvoje surengtas derybas Turkijos diplomatijos vadovas Mevlutas Cavusoglu sakė, kad Rusija ir Turkija šiaurės vakarinėje Sirijos Idlibo provincijoje turėtų atskirti opozicijos grupes nuo „teroristų“. Jis perspėjo ten nerengti karinės operacijos, nes ji sukeltų „humanitarinę katastrofą“. Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pabrėžė, kad Maskva praranda kantrybę dėl kovotojų, kurie dažnai iš Idlibo taikosi į Damasko pozicijas. Rusija yra pagrindinė Sirijos prezidento Basharo al Assado sąjungininkė, tuo tarpu Ankara remia kai kurias opozicijos grupes, veikiančias Sirijos teritorijose, besiribojančiose su Turkija. Turkija, Rusija ir Iranas yra tarpininkavusios siekiant paliaubų susitarimų keliose Sirijos teritorijose, įskaitant Idlibą.

