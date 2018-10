CŽA direktorė Gina Haspel antradienį lankėsi Ankaroje, kur aptarė su Turkijos pareigūnais amerikiečių laikraščiui „The Washington Post“ straipsnius rašiusio J. Khashoggi nužudymą Saudo Arabijos konsulate Stambule. Laikraščio „Sabah“ žiniomis, per susitikimą Turkijos žvalgybos organizacijos (MIT) pastate su G. Haspel buvo pasidalyta tiek vaizdo ir garso įrašais, tiek įrodymais, aptiktais per kratas konsulate ir konsulo rezidencijoje. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas nusprendė tiesiogiai nekaltinti Saudo Arabijos vadovų šio buvusio karalystės vyriausybės patarėjo, vėliau tapusio Rijado kritiku, nužudymu. Antradienį sakydamas kalbą R. T. Erdoganas pareiškė, jog žmogžudystė buvo kruopščiai suplanuota ir pareikalavo patraukti visus kaltininkus atsakomybėn. 59-erių J. Khashoggi paskutinį kartą matytas gyvas spalio 2-ąją, kai užėjo į Rijado atstovybę atsiimti jo santuokai reikalingų dokumentų.

