Užsienio investuotojams, norintiems gauti Turkijos pilietybę, nuo šiol šalies bankuose užteks turėti 500 tūkst. JAV dolerių indėlį, kai iki tol reikėjo 3 mln. JAV dolerių, tuo tarpu reikalaujama fiksuoto kapitalo investicija sumažinta nuo 2 mln. iki 500 tūkst. JAV dolerių, numatoma dekrete. Be to, darbdaviai gali gauti Turkijos pilietybę tuo atveju, jei jie samdo 50 žmonių (anksčiau buvo privaloma samdyti bent 100). O investuotojams priklausančio nekilnojamo turto vertė turės siekti nebe 1 mln., o tik 250 tūkst. JAV dolerių. R. T. Erdoganas pastaruoju metu ėmėsi veiksmų, skirtų sutvirtinti skaudžią krizę šiemet išgyvenusią Turkijos lirą. Praėjusią savaitę prezidentas numatė, kad būsto nuomos ir pardavimo sandoriai indeksuotomis ar užsienio valiutomis nuo šiol leidžiami nebebus, išskyrus pavienes išimtis. Nors smarkiausią liros kritimą rugpjūtį įplieskė diplomatinis konfliktas su JAV bei Vašingtono įvestos ekonominės sankcijos, nerimas dėl Turkijos ekonomikos būklės rinkoje tvyrojo jau kurį laiką. Jį dar labiau padidino R. T. Erdogano priešinimasis palūkanų normoms bei noras daryti įtaką centrinio banko sprendimams, nors šis praėjusią savaitę pabandė įrodyti savo nepriklausomumą bei nuraminti rinkas smarkiai padidindamas bazinę palūkanų normą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.