Turkija oficialiai pakeitė šalies pavadinimą

„Pakeitimai yra neatidėliotini“, – naujienų agentūrai AFP elektroniniu paštu sakė JT vadovo atstovas žiniasklaidai Stephane‘as Dujarricas.

Jis pažymėjo, kad oficialus Ankaros laiškas su prašymu pakeisti pavadinimą JT būstinėje Niujorke buvo gautas trečiadienį.

Diena anksčiau Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavasoglu tviteryje paskelbė nuotrauką, kurioje jis pasirašo laišką, adresuotą JT Generaliniam Sekretoriui Antonio Guterresui.

„Laišku, kurį šiandien nusiunčiau JT generaliniam sekretoriui, mes oficialiai skelbiame savo šalies pavadinimą užsienio kalbomis Jungtinėse Tautose kaip „Türkiye“, – rašė jis, pridėdamas umliautą virš „u“ raidės.

Jis pridūrė, kad šis pokytis užbaigs Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano, kuris šaliai vadovauja jau beveik du dešimtmečius, pradėtą iniciatyvą „didinti mūsų šalies prekės ženklo vertę“.

Per pastaruosius kelerius metus šalis siekė pakeisti savo produktų ženklinimą iš „made in Turkey“ į „made in Türkiye“.

Be to, kad JT nomenklatūra atitiktų turkų kalbos rašybą, atnaujinimas taip pat padėtų atskirti šalį nuo to paties pavadinimo paukščio anglų kalba.

„Pavadinimo keitimas kai kam gali atrodyti kvailas, tačiau Erdoganui tenka gynėjo, tarptautinės pagarbos šaliai saugotojo vaidmuo“, – Džordžtauno universiteto profesorių Mustafą Aksakalą citavo „The New York Times“.

Laikraštis taip pat pažymėjo, kad šis žingsnis žengiamas prieš kitais metais vyksiančius prezidento rinkimus ir valstybės įkūrimo po Osmanų imperijos žlugimo šimtmetį.