„Klausimas dėl to, kad Turkija galėjo perduoti (JAV valstybės sekretoriui Mike'ui) Pompeo ar bet kuriam kitam JAV atstovui kokį nors garso įrašą, neaptariamas“, – sakė ministras, kurį citavo Anatolijos naujienų agentūra. Anksčiau JAV televizija ABC pranešė, kad M. Pompeo lankydamasis Stambule išklausė J. Khashoggi nužudymo garso įrašą ir gavo jo kopiją. JAV valstybės departamentas taip pat paneigė šią informaciją. „Mike'as Pompeo neklausė ir negavo Khashoggi nužudymo garso įrašo“, – sakė departamento atstovė Hether Nauert. ABC skelbė, kad laikraščiui „The Washington Post“ rašydavęs J. Khashoggi buvo uždusintas po aštuonias minutes trukusių grumtynių Saudo Arabijos konsulate Stambule. J. Khashoggi, buvęs Saudo Arabijos vyriausybės patarėjas, pastaraisiais metais dažnai kritikuodavo įtakingą sunitiškos karalystės sosto įpėdinį princą Mohammedą bin Salmaną. Žurnalistas dingo spalio 2 dieną, atėjęs į savo šalies konsulatą, kur tuo metu lankėsi delegacija iš Rijado. Saudo Arabija neigia, kad yra kaip nors susijusi su žurnalisto dingimu.

