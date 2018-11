Anot šalies diplomatijos vadovo, šis klausimas išspręstas. „Šis sandoris jau įgyvendintas, negaliu jo atšaukti“, – sakė M. Cavusoglu žurnalistams po susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo. Tačiau ministras pridūrė: „Bet man reikia daugiau... ir aš būčiau linkęs pirkti (ginkluotę) iš savo sąjungininkų.“ Turkija perka keturias S-400 sistemas, o kontrakto vertė siekia 2,5 mlrd. JAV dolerių. Jungtinės Valstijos ne kartą reiškė susirūpinimą dėl Turkijos sprendimo įsigyti rusiškų raketų sistemų. Vašingtonas grasino Ankarai, kad ji sulauks „pasekmių“ už tokį žingsnį. Spalį Turkijos parlamento pirmininkas Binali Yildirimas pareiškė, kad jo šaliai svarbu užtikrinti savo ginkluotės sistemų suderinamumą su NATO sąjungininkių sistemomis, tačiau ji pasilieka teisę savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su ginkluotės pirkimu, įskaitant ir rusiškų zenitinių raketų sistemų S-400 įsigijimą. Turkija taps pirmąja NATO nare, įsigysiančia pažangiausių rusiškų priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos sistemų. Pranešama, kad sistemų įrengimas Turkijoje turėtų prasidėti ateinančių metų spalį. Susiję straipsniai: Prokurorai narplioja kraupią Khashoggi žmogžudystę: pareiškė naujus įtarimus Turkija reikalauja 83 šalių išduoti jai Guleno šalininkus Zenitinių raketų sistema S-400 „Triumf“, kurią sukūrė priešlėktuvinės gynybos koncernas „Almaz-Antei“, yra skirta ginti politinius administracinius, ekonominius ir karinius objektus nuo aviacijos, strateginių, sparnuotųjų, taktinių ir operatyvinių taktinių balistinių raketų, taip pat balistinių vidutinio nuotolio raketų smūgių. S-400 gali smogti taikiniams, esantiems už 400 km; sistema vienu metu gali atakuoti kelis taikinius.

