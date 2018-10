„Tai buvo ypač žiauriai suplanuota, ir mes susiduriame su tokia situacija, kai dedama daug pastangų visa tai nuslėpti“, – sakė valdančiosios Teisingumo ir plėtros partijos (AKP) atstovas spaudai Omeras Celikas žurnalistams Ankaroje. „Tai labai sudėtinga žmogžudystė“, – sakė O. Celikas ir perspėjo, kad Turkijos vyriausybė neįsitrauks į spėliojimus. „Visi (kiti) gali spėlioti, bet mes negalime spėlioti“, – pridūrė O. Celikas. Jis taip pat atmetė „amoralius“ pareiškimus apie Saudo Arabijos ir Turkijos „derėjimąsi“. Rijadas šeštadienį pripažino, kad J. Khashoggi žuvo spalio 2-ąją kilus „muštynėms“ minėtame konsulate, į kurį jis atėjo atsiimti santuokai reikalingų dokumentų. Karalystė pridūrė, kad dėl žurnalisto mirties buvo areštuota 18 jos piliečių, o du Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano aukšto rango padėjėjai ir trys kiti žvalgybos agentai buvo atleisti. Prieš Rijado pripažinimą šaltiniai Turkijoje sakė, kad 15 Saudo Arabijos piliečių komanda buvo pasiųsta į Stambulą ir nužudė sosto įpėdinio kritiką J. Khashoggi, kuris pernai persikraustė į Jungtines Valstijas ir rašė laikraščiui „The Washington Post“. Provyriausybinė Turkijos žiniasklaida buvo pranešusi, kad komanda tardė, kankino J. Khashoggi ir nukirto jam galvą, bet provyriausybinis skiltininkas Abdulkadiras Selvi pirmadienį dienraštyje „Hurriyet“ rašė, kad žurnalistas buvo pasmaugtas, o paskui sukapotas į 15 gabalų. O. Celikas atkreipė dėmesį į saugumo kamerų nufilmuotą medžiagą, kurią pirmadienį paskelbė amerikiečių televizija CNN. Transliuotojas teigė, kad vaizdo medžiagoje matyti Saudo Arabijos pareigūnas, apsimetantis J. Khashoggi ir išeinantis iš konsulato. CNN citavo Turkijos aukšto rango pareigūno žodžius, kad šis Saudo Arabijos pilietis buvo „atvežtas į Stambulą būti (J. Khashoggi) dubleriu“. „Tai buvo iš anksto suplanuota žmogžudystė, o kūnas buvo išgabentas iš konsulato“, – pridūrė turkų pareigūnas. Minėtame vaizdo įraše vyras, kurį CNN vadino Mustafa al Madani, išeina iš konsulato pro užpakalinį išėjimą vilkėdamas, kaip atrodo, J. Khashoggi drabužius. Tačiau batai atrodo ne tokie, kokius, kaip rodo saugumo kamerų medžiaga, avėjo žurnalistas įeidamas į konsulatą.

