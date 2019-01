Pasak agentūros šaltinių, kurie saugumo sumetimais norėjo likti anonimai, buvo „neutralizuota nemažai teroristų“ Azazo ir Marės rajonuose. Kurdų pozicijos buvo apšaudytos iš daugiau kaip 20 savaeigių artilerijos pabūklų, sakoma agentūros pranešime.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.