Ambasadorius buvo paprašytas ketvirtadienį atvykti į susitikimą Turkijos užsienio reikalų ministerijoje, agentūrai dpa pranešė Norvegijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai.

Turkijos pareigūnai iškėlė klausimą dėl penktadienį Norvegijoje planuojamos demonstracijos, kurią ji laiko islamofobiška. Ambasadorius paminėjo teisę į saviraiškos laisvę Norvegijoje ir pabrėžė, kad Norvegijos vyriausybė nei remia, nei dalyvauja planuojamoje demonstracijoje.

Turkijos valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“, remdamasi diplomatiniais šaltiniais, pranešė, kad Norvegijos ambasadorius buvo iškviestas sužinojus, jog Norvegijoje ketinama surengti akciją, susijusią su „išpuoliu“ prieš Koraną. Jam buvo pasakyta, kad Norvegijos pozicija neužkirsti kelio tokioms akcijoms, kurios laikomos provokacijomis ir neapykantos nusikaltimais, yra griežtai smerkiamos.

Anksčiau Turkijos vidaus reikalų ministras Süleymanas Soylu apkaltino JAV ir kai kurias Europos šalis, kad šios vykdo „psichologinį karą“ prieš Turkiją, uždarydamos savo diplomatines atstovybes šalyje dėl galimos terorizmo grėsmės.

S. Soylu teigė, kad šios šalys tyčia pasirinko penktadienį, būtent tą dieną, kai Turkija užsibrėžė tikslą pritraukti 60 mln. turistų per metus.

Perspėjimai iš JAV, Vokietijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos ir Šveicarijos dėl padidėjusios išpuolių Turkijoje rizikos pasirodė po to, kai tarp Turkijos ir kai kurių Europos šalių įsiplieskė įtampa dėl protestų, kuriuos Ankara laiko islamofobiškais ar antiturkiškais.

Neseniai kraštutinių dešiniųjų pažiūrų danų ir švedų politikas Rasmusas Paludanas prie mečetės Stokholme padegė Koraną ir grasino tai daryti kiekvieną savaitę, kol Turkija pritars Švedijos stojimui į NATO.

Berlynas taip pat perspėja visuomenę apie pavojų, o Vokietijos URM neatšaukė savo perspėjimo ir pareiškė, kad šalies generalinis konsulatas Stambule liks uždarytas ir penktadienį. Ji citavo „tikslią ir konkrečią“ informaciją apie grėsmę, ypač paminėdama Stambulo centrinį Bejolu rajoną, Istiklal prekybos gatvę ir Taksimo aikštę, taip pat Levento kvartalą, kuriame įsikūrę daug konsulatų. Tačiau nebuvo įvardytos jokios konkrečios grėsmę keliančios grupuotės.

Švedija kartu su Suomija nori įstoti į NATO dėl Rusijos karo Ukrainoje. Tam turi pritarti visos NATO narės, tačiau Turkija ir Vengrija to dar nepadarė. Be to, R. T. Erdoganas dalyvauja rinkimų kampanijoje – gegužės viduryje turėtų įvykti parlamento ir prezidento rinkimai. R. T. Erdogano pasipiktinimas dėl religinių dalykų veiksmingai sutelkia jo konservatyvųjį elektoratą.