Orderiai buvo išduoti likus dienai iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizito į Turkiją, kur jis susitiks su šios šalies prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Rusijos ambasadorių Andrejų Karlovą 2016 metais Ankaroje nušovė policininkas Mevlutas Mertas Altintas, jam sakius kalbą per fotografijų parodos atidarymą. Turkijos teisėsauga sako, kad šis nužudymas buvo „gulenistų“ sąmokslo dalis. F. Gulenas gyvena Jungtinėse Valstijose. Dar vieną reikšmiga figūra tarp aštuonių įtariamųjų yra Serifas Ali Tekalanas, kuris vadovavo su F. Gulenu susijusiam universitetui Istambule, o dabar yra Teksase įsikūrusio Šiaurės Amerikos universiteto vadovas. Kol kas nėra aišku, ar nors vienas iš įtariamųjų šiuo metu yra Turkijoje. Ryšius su nepavykusiu perversmu kategoriškai neigiančiam F. Gulenui yra išduota daugybė Turkijos arešto orderių, tačiau JAV kol kas delsia atsakyti į ekstradicijos prašymus. Naujienų agentūra „Anadolu“ nurodė, kad Turkijos teisėsauga tyrimo metu nustatė ryšius tarp F. Guleno ir ambasadorių nušovusio policininko. Analitikai spėjo, kad ši nelaimė vėl sugadins Maskvos ir Ankaros santykius. Jie buvo vos atstatyti po 2015-ųjų incidento, kai Turkijos pajėgos numušė Rusijos naikintuvą virš pasienio Sirijoje. Tačiau ambasadoriaus nužudymas didesnės įtakos nepadarė, o artėjančio V. Putino vizito į Turkiją metu politikai žada dar kartą pabrėžti strateginę abiejų šalių santykių svarbą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.