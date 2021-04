Be to, mirė dar 276 COVID-19 pacientai. Bendras mirčių skaičius Turkijoje pasiekė 32 943.

Pastaruoju metu vyriausybė dėl augančių infekcijos skaičių vėl sugriežtino kovo pradžioje sušvelnintus ribojimus. Labiausiai paveiktuose miestuose, įskaitant sostinę Ankarą ir milijoninį Stambulą, įvesta komendanto valanda savaitgaliais.

Be to, prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas paskelbė apie viešojo gyvenimo ribojimus per visą ramadaną, kuris truks nuo balandžio vidurio iki gegužės vidurio. Tada bus uždaryti ir restoranai. Jiems bus leista pardavinėti maistą tik išsinešimui. Prezidentas pareiškė viltį, kad ribojimai kaip tik atostogų sezono pradžioje gegužę sumažins infekcijų skaičius.

Indijoje užregistruotas infekcijų rekordas

Indijoje per pastarąją parą užfiksuota rekordiškai daug naujų COVID-19 atvejų – net 126 789, rodo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenys.

Kaip rašo „Reuters“, tai yra jau antra para iš eilės, kuomet fiksuojamas didžiausias nuo pandemijos pradžios paros naujų COVID-19 atvejų skaičius.

Per pastarąsias 24 val. taip pat mirė 685 žmonės, o bendras nuo ligos mirusių gyventojų skaičius siekia 166 862.

Iš viso Indijoje COVID-19 atvejų skaičius siekia 12,9 mln. Indija yra trečia labiausiai koronaviruso pandemijos paveikta šalis pasaulyje po Jungtinių Valstijų ir Brazilijos.

Sveikatos ministras Harshas Vardhanas trečiadienį tviteryje įspėjo, kad pandemija nesibaigė. Jis prašė žmones skiepytis ir laikytis taisyklių. Ministerijos šaltiniai pabrėžė, kad ateinančios keturios savaitės bus „labai, labai kritiškos“.

Nors Indija pati masiškai gamina vakciną, tačiau vakcinacijos kampanija šalyje atsilieka nuo vyriausybės užsibrėžto tikslo iki vasaros paskiepyti 300 mln. šalies gyventojų iš daugiau kaip 1,3 mlrd. Iki šiol, Sveikatos ministerijos duomenimis, nuo vakcinacijos starto sausį panaudota 87 mln. vakcinos dozių.