Dauguma užsakomųjų ir reguliariųjų skrydžių bus sustabdyti balandžio 15 – birželio 1 d. laikotarpiu, bet du skrydžiai per savaitę tarp Maskvos ir Stambulo vis dar bus atliekami, pirmadienį per spaudos konferenciją, transliuojamą per televiziją, pranešė Rusijos vicepremjerė Tatjana Golikova.

Net 80 proc. COV1D-19 atvejų, nustatytų iš užsienio grįžusiems rusams, esą sudarė žmonės, atvykę iš Turkijos, per tą pačią spaudos konferenciją informavo visuomenės sveikatos vadovė Ana Popova.

Apie 500 000 rusų užsisakė keliones į Turkiją per laikotarpį, apimantį dvi valstybines šventes, Rusijos kelionių operatorių asociaciją citavo naujienų agentūra „RIA Novosti“. „Borsa Istanbul“ turizmo indeksas pirmadienį smuko 6,4 proc. , pasklidus gandams, esą skrydžiai gali būti stabdomi, – prekybos pabaigoje indeksas nukrito iki žemiausio lygio nuo sausio 11 dienos.

Praėjusiais metais Rusija buvo didžiausias turistų į Turkiją šaltinis – nepaisant galiojančių koronaviruso ribojimų, šalį aplankė 2,13 mln. žmonių.

Koronaviruso infekcijų dienos rodiklis Turkijoje, aukščiausias Europoje, balandžio 8 d. pasiekė rekordinį lygį, 55 941 atvejį. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, manoma, antradienį po ministrų kabineto posėdžio paskelbs apie griežtesnes socialinių kontaktų ribojimo priemones.

R. T. Erdoganas savaitgalį svečiuose priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kylant įtampai su Maskva dėl Rusijos pajėgų telkimo prie Ukrainos sienos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas diena anksčiau kalbėjosi telefonu su R. T. Erdoganu apie krizę Ukrainoje ir COVID-19 situaciją.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas neigė bet kokį ryšį tarp skrydžių draudimo ir V. Zelenskio vizito, pareiškęs naujienų agentūrai „RIA Novosti“, esą šis žingsnis yra susijęs vien tik su koronaviruso situacija.

Tačiau aštrėjant konfliktui Rytų Ukrainoje, Maskva įspėjo Turkiją dėl ginklų tiekimo Kijevui.

„Mes raginame visas šalis, su kuriomis kalbamės, tarp jų – Turkija, išanalizuoti visuomet karingus Kijevo režimo pasisakymus, – pirmadienį lankydamasis Egipte sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. – Mes įspėjame jas nekurstyti šių militaristinių nuotaikų“.

Turkija toliau tiekia Ukrainai kovinius dronus. Kijevas jau 2019 metais pasirašė atitinkamą susitarimą. Pusė tuzino dronų, anot žiniasklaidos, jau gauta. Pasak Gynybos ministerijos Kijeve, praėjusį gruodį sudaryti nauji susitarimai dėl kovinių dronų, įskaitant amuniciją, pristatymo bei patrulinių laivų pirkimo.

S. Lavrovas, be to, kritikavo JAV karo laivų nusiuntimą į Juodąją jūrą. Klausimas esą lieka atviras – ko JAV ten, už tūkstančių kilometrų nuo savo teritorijos, nori.

ES, jos pačios teigimu, su dideliu nerimu stebi Rusijos dalinių judėjimą netoli sienos su Ukraina ir Krymo pusiasalyje. Maskva raginama atsisakyti visų žingsnių, kurie kelia tolesnę įtampą, sakė ES užsienio politikos įgaliotinio Josepo Borrellio atstovas. Nauja konflikto eskalacija, ES požiūriu, būtų nepriimtina.

Be to, Rusija raginama sustiprinti pastangas įgyvendinti 2015 metų taikos planą, kalbėjo atstovas. ES sveikina Ukrainos pastangas šia kryptimi.