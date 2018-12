Stambulo prokuratūra antradienį pateikė prašymą dėl arešto orderių Ahmadui al Assiri (Ahmadui Asiriui) ir Saudui al Qahtani (Saudui Kahtaniui), kurie, kaip sakoma teismo dokumentuose, buvo tarp „The Washington Post“ rašydavusio J. Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule planuotojų. Turkijos valstybinė Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad teismas išdavė arešto orderius buvusiam karališkųjų rūmų patarėjui S. al Qahtani ir buvusiam žvalgybos vadovo pavaduotojui A. al Assiri. Manoma, kad šie asmenys vadovavo grupei, spalį karalystės konsulate Stambule nužudžiusiai J. Khashoggi ir sukapojusiai jo kūną. Saudo Arabija tvirtina, kad žurnalistą nužudę agentai viršijo savo įgaliojimus. Stambulo vyriausiojo prokuroro antradienį teismui pateiktame prašyme rašoma, jog esama „rimtų įtarimų“, kad du minimi asmenys dalyvavo planuojant nužudymą. Susiję straipsniai: Jemeno sukilėliai husiai išvyko į Švediją, kur turėtų dalyvauti planuojamose taikos derybose Gatvė prie Saudo Arabijos ambasados Vašingtone gali būti pervadinta Khashoggi keliu Turkija siekia 18 asmenų, kurie įtariami prisidėję prie J. Khashoggi nužudymo, ekstradicijos. Tarp šių asmenų yra ir 15 numanomos smogikų grupės narių. Vyriausybė tvirtina, kad teismo procesas Turkijoje užtikrintų skaidrumą ir atskaitomybę. Be to, ji sako, kad Saudo Arabija nevisapusiškai bendradarbiauja su tyrėjais. Su tyrimu susipažinęs aukštas Turkijos vyriausybės pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, sakė, jog arešto orderiai atspindi Turkijos požiūrį, kad Saudo Arabija nepatrauks atsakomybėn kaltininkų. „Tarptautinė bendrija, regis, abejoja Saudo Arabijos įsipareigojimu patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už šį siaubingą nusikaltimą“, - sakė pareigūnas ir pridūrė, kad išdavęs Turkijai visus įtariamuosius, Rijadas galėtų išsklaidyti tuos būgštavimus. Saudo Arabija dėl J. Khashoggi nužudymo yra sulaikiusi 21 asmenį; penkiems iš jų ketinama siekti mirties bausmės. Iš pradžių Saudo Arabija tvirtino, kad J. Khashoggi, savo straipsniuose nevengęs kritikuoti karalystės sosto įpėdinio politikos, dingo išėjęs iš konsulato teritorijos. Rijadas nužudymo faktą pripažino tik tada, kai Turkijos žiniasklaida, remdamasi nutekinta žvalgybine informacija, atskleidė daugybę šiurpių šio nusikaltimo detalių. J. Khashoggi spalio 2 dieną atvyko į konsulatą atsiimti dokumentų, reikalingų santuokai su sužadėtine turke. Jo palaikai iki šiol nerasti. Turkija ne kartą reikalavo, kad Saudo Arabijos pareigūnai atskleistų asmens, tikriausiai padėjusio agentams atsikratyti žurnalisto palaikais, tapatybę. JAV žvalgyba ir ekspertai mano, jog mažai tikėtina, kad J. Khashoggi galėjo būti nužudytas be sosto įpėdinio žinios.

