Kaip rodo du vyriausybės įsakymai, kuriuos sekmadienį publikavo vyriausybės laikraštis, tarp dabar atleidžiamų žmonių yra 637 kariškiai, 360 žandarmerijos nariai, 150 dėstytojų ir kitų universitetų darbuotojų. Dėl bandymo 2016 metų liepą įvykdyti valstybės perversmą Turkija kaltina JAV gyvenantį dvasininką Fethullah Guleną. Nuo to laiko dėl įtariamų ryšių su F. Gulenu ar ginkluotomis grupuotėmis buvo areštuota maždaug 50 tūkst. žmonių ir atleista daugiau kaip 110 tūkst. valstybės tarnautojų. Vyriausybė sako, kad valymai reikalingi dėl tebesitęsiančios F. Guleno judėjimo narių grėsmės. Pats F. Gulenas neigia, kad yra kaip nors susijęs su nesėkmingu perversmu.

