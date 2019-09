54 metų vykdomasis Herakliono mieste esančių „Cactus Hotels“ vadovas ir viešbučių savininkų asociacijos pirmininkas sako, kad būtent tiek britų bendrovė liko skolinga jam ir jo kolegoms.

Dėbčiodamas į be paliovos skambantį viešbučio administracijos telefoną, N. Chalkiadalis paaiškina, kad net 80 proc. iš visų 600 Kretos sostinėje esančių viešbučių turėjo bendradarbiavimo susitarimų su „Thomas Cook“, dauguma šiuo metu suka galvas, kaip išsisukti iš padėties ir bent kiek sumažinti gresiančius nuostolius.

„Spalis praktiškai prarastas. Daug viešbučių turi iki 10 mln. eurų siekiančių skolų. Dabar jie svarsto paskolų galimybes, varsto bankų duris ir ieško būdų, kaip ištempti bent iki ateinančių metų, kai klientus galimai pakeis kiti kelionių organizatoriai“, – konstatuoja verslininkas.

Maždaug 70 proc. iš 3,13 mlrd. eurų vertos turizmo pramonės turi vienokių ar kitokių ryšių su „Thomas Cook“. Sala, kur, remiantis graikų mitologija, gimė pats Dzeusas, kiekvienais metais sutraukia maždaug 5 mln. smėlėtais paplūdimiais, švaria jūra ir įspūdingais kalnais susižavėjusių turistų.

Prieš pirmadienį paskelbdamas apie bankrotą, „Thomas Cook“ 2020 metams turėjo per 400 tūkst. susitarimų su vietos verslais. Koks jų likimas, taip ir lieka neaišku.

Panašioje situacijoje šiuo metu atsidūrė ne tik Kreta, bet ir daugiau turistų pamėgtų Europos objektų. Trumpai tariant, situacija sudėtinga kone visoje senojo žemyno kelionių rinkoje. 178 metus gyvavusio kelionių organizatoriaus partneriai skaičiuoja milžiniškus netikėtai iš žaidimo pasitraukusio vieno iš geriausiai žinomo britų prekės ženklų atneštus nuostolius. Ekspertai vieningi: tai, kas nutiko pirmadienį – bene didžiausias turizmo verslui tekęs išbandymas per pastarąsias kelias dešimtis metų.

Remiantis Graikijos turizmo konfederacijos skaičiavimais, „Thomas Cook“ griūtis šaliai kainuos iki 500 mln. eurų, o kolegos Ispanijoje teigia turintys mažiausiai 200 mln. eurų vertų neapmokėtų sąskaitų. Kipre apgyvendinimo pramonė teigia susidūrusi su blogiausiu įmanomu scenarijumi, kainuosiančiu 175 mln. eurų. Pietinis Turkijos Egėjo jūros regionas suskaičiavo, kad „Thomas Cook“ bėdos jam kainuos daugiau nei 100 mln. svarų.

„Ką tik įvyko galingas žemės drebėjimas, septynių balų pagal Richterio skalę, tačiau mane labiausiai baugina tai, kokio stiprumo cunamio po jo sulauksime“, – sako Kretos turizmo ir kelionių agentūrų asociacijos pirmininkas Michalis Vlatakis.

XIX amžiaus 5-ąjį dešimtmetį Viktorijos laikų verslininkas Thomas Cookas pradėjo organizuoti keliones traukiniu per Anglijos Midlandso teritorijas. Pradėjusi siūlyti nebrangius atostogų paketus, bendrovė ėmė sparčiai augti. Be to, tuo metu vidurinė klasė suprato turinti daugiau laiko (ir pinigų) atrasti kontinentinės Europos grožį.

Dabar tos gražiosios Europos vietos nežino ką daryti su nesumokėtomis sąskaitomis, tuščiais viešbučiais ir drastiškai sumenkusiu turistų skaičiumi. Šiuo metu svarbiausia jų užduotis – kuo greičiau rasti, kuo savo planuose pakeisti „Thomas Cook“. Nors pirminė reakcija į bendrovės bankrotą buvo pasimetimas, užsienyje įstrigę turistai ir viena didžiausių repatriacijų per visą taikos meto Jungtinės Karalystės istoriją, ilgalaikiai padariniai bus dar skaudesni.

Verslininkai Kretoje nerimauja, kad turistai, turėję atvykti lapkritį, atšauks savo planus. Dar labiau baiminamasi dėl gegužę 2020 metais pasirašytų susitarimų – jie gali būti paprasčiausiai anuliuoti.

Turizmo sektoriuje dirba maždaug 16 proc. iš visų 630 tūkst. salos gyventojų. Taigi, „Thomas Cook“ katastrofa gali be darbo palikti nemažai žmonių.

Ispanijos Kanarų salose, kurias labai mėgsta britų turistai, veikiantiems verslams taip pat teks ieškoti būdų, kaip išgyventi. Turizmo srityje dirba per 40 proc. salyno gyventojų, jis sudaro net 35 proc. visos 46 mlrd. eurų ekonomikos.

„Thomas Cook“ į salyną atveždavo ketvirtadalį visų atvykstančių poilsiautojų, teigia Las Palmaso viešbučių ir turizmo verslų federacijos pirmininkas Jose Maria Manaricua. Jeigu „Thomas Cook“ nebepavyks atsistoti ant kojų, daliai viešbučių prieš žiemos sezoną pristigs svečių.

„Thomas Cook“ buvo mūsų parteris, labai prisidėjęs prie Kanarų salų turizmo verslo – jis padėjo jam tapti tokiu, koks jis yra dabar. Tai didžiulė ir labai skaudi netektis“, – sako J. M. Manaricua.

Bendrovė buvo vienas iš svarbiausių kelionių organizatorių ir Maljorkoje – dar vienam Ispanijai priklausančiam kurortui. Itin skaudus smūgis suduotas Maljorkos Kalvijos savivaldybėje, sako turizmo vadovas Javieras Pasquetas. Net 40 proc. visų į Kalviją atvykstančių užsieniečių sudaro britai, „Thomas Cook“ buvo labai svarbus vietos viešbučių klientas.

„Thomas Cook“ buvo klasikinis prekės ženklas, suvaidinęs labai svarbų vaidmenį vystant Maljorkos turizmo sektorių. Šiuo metu mums svarbiausia pasirūpinti klientais – teks kažkaip prikelti savo verslą, bet apie tai pakalbėsime vėliau“, – sako J. Pasquetas.

Apie didelius iššūkius prabilo ir Kipras. Kiekvienais metais „Thomas Cook“ į šalį atveždavo apie 250 tūkst. svečių, kurių kiekvienas čia išleisdavo vidutiniškai 700 eurų. Larnakoje esantis „Sandy Beach Hotel“ jau patyrė pirmuosius sunkumus – dalis kambarių stovi tušti.

„Thomas Cook“ klientai užpildydavo maždaug 70 proc. viešbučio arba 120 kambarių. Negalime kalbėti apie nuostolius, tačiau tenka pripažinti, kad dabar mūsų padėtis nepavydėtina“, – teigia viešbučio direktorė Joanna Florentiadou.

Į Turkiją „Thomas Cook“ kiekvienais metais iš Jungtinės Karalystės sausio-liepos mėnesiais atveždavo apie 700 tūkst. lankytojų arba 50 proc. visų turistų. Bendrovės žlugimas skaudžiai palies Marmario, itin britų mėgstamo kurorto, verslus.

„Thomas Cook“ buvo svarbiausias regiono turistų tiekėjas. Manau, kad jo pasitraukimo padarinius regionas jus ateinančius ketverius ar penkerius metus“, – sako Turkijos pietinio Egėjo jūros regiono viešbučių operatorių asociacijos vadovas Bulentas Bulbuloglu. Paskutinį kartą britų bendrovė verslininkams mokėjo rugpjūčio 22 dieną, o kitas atsiskaitymas buvo suplanuotas spalio pradžioje, patikslino jis.

„Jeigu verslas nesulauks paramos, tiek viešbučiams, tiek jų tiekėjams gresia bankrotas“, – sako B. Bulbuloglu.

Kretoje gyvenantis ir dirbantis 71 metų Michalis Kokolakis nemiegojo jau kelias naktis. Saloje esančiam jo viešbučiui „King minos Palace“ „Thomas Cook“ liko skolingas 200 tūkst. eurų.

„To dar nėra buvę, tai tarsi domino, įtraukiantis visus: viešbučius, paslaugų tiekėjus, visus turizmo sektoriaus žaidėjus. Tai, kas vyksta dabar, yra grandininė reakcija. Kai kurie viešbučiai net 90 proc. priklauso nuo „Thomas Cook“ – jie labai pažeidžiami, žmonės gali likti be darbo“, – teigia jis.