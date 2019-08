Labiausia nukentėjo šiam salynui priklausanti Maljorka. Gelbėjimo tarnybos pranešė čia per dieną užregistravusios 134 incidentus.

Valstybinės televizijos reportaže buvo matoma, kaip moteris išplaukia iš apsemto automobilio ir kovoja su galingu vandens srautu potvyniui užliejus tiltą Maljorkos vakaruose esančiame nedideliame Santanji miestelyje.



Oro uostus valdanti bendrovė „Aena“ antradienį vakare pranešė, kad dėl smarkių audrų dešimtys skrydžių buvo nukreipti į kitus oro uostus.

Santanji miestelyje per valandą iškrito daugiau nei 96 litrai kritulių kvadratiniame metre, Ibisoje – beveik 54 litrai kvadratiniame metre.

Pernai spalį per staigius potvynius Maljorkoje žuvo 13 žmonių.

Antradienio audros taip pat smarkiai sutrikdė transporto ir metropoliteno traukinių eismą Ispanijos sostinėje Madride bei aplinkiniuose rajonuose. Ankstesnę naktį potvyniai miesto gatves pavertė srauniomis upėmis.

Summer in the Balearic Islands 🇪🇸 https://t.co/eCP2zPigg7

Reportažuose iš netoli Madrido esančio Arganda del Rėjaus buvo matoma, kaip purvo srautai neša automobilius ir formuojasi krušos ledėkų krūvos.

„Niekas nenukentėjo. Turint galvoje šios audros stiprumą, avarinių tarnybų įsikišimo reikėjo palyginti nedaug – patraukti nuo kelių medžių šakas, išpumpuoti vandenį iš užtvindytų garažų, rūsių ar komercinių patalpų“, – naujienų agentūrai AFP sakė pagalbos tarnybos atstovas spaudai.

⛈️🌧️🌊 Today 💪 Coworking against the flood in our house 🌊 #santanyi #mallorca #Unwetter pic.twitter.com/Ry1NPC9vPN