Turistų mėgiamoje šalyje – staigus mirčių nuo COVID-19 šuolis: klausimų kelia ne tik delta atmaina

Indonezijos per parą užfiksavo 1 040 mirčių nuo COVID-19, šis skaičius yra didžiausias nuo koronaviruso pandemijos pradžios. Tai trečiadienį pranešė šalies Sveikatos apsaugos ministerija.

Per parą Indonezijoje taip pat nustatyta daugiausia naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų – per 34 tūkst. Jų skaičius nuo praėjusių metų kovo, kai šalyje buvo išaiškintas pirmas užsikrėtęs žmogus, jau viršijo 2,37 mln. Per šį laiką COVID-19 aukomis tapo 62,9 tūkst. žmonių.

Liepos 3 d. Indonezijos valdžia įvedė griežtą karantiną Javos saloje ir Balio provincijoje. Liepos 7 d. socialiniai apribojimai pradėti taikyti 43-uose miestuose už Javos ir Balio ribų.

Tarp apribojimų – reikalavimas daugeliui gyventojų dirbti iš namų, restoranų ir parduotuvių darbo laiko ribojimas ir mečečių bei bažnyčių didžiausios rizikos vietovėse uždarymas.

Nauji apribojimai galios dešimtyse miestų nuo Sumatros salos vakaruose iki Papua regiono rytuose, itin užkrečiamai koronaviruso delta atmainai krečiant Pietryčių Azijos salų valstybę.

„Atvejų skaičius auga ir kituose regionuose, todėl turime atkreipti dėmesį į vietų ligoninėse skaičių ten“, – sakė koordinuojantis ekonomikos reikalų ministras Airlangga Hartarto, pridurdamas, kad Vyriausybė nusprendė pratęsti apribojimus iki liepos 20 d.

Šiuo metu Indonezijos ligoninės vis labiau užsipildo dėl sparčiai augančio COVID-19 užsikrėtusių žmonių srauto.

Šią savaitę Vyriausybė įvedė apribojimus visoje Javos saloje, įskaitant sostinę Džakartą, ir turistinėje Balio saloje, o antradienį pranešė apie per parą užregistruotą antirekordą – 31 189 COVID-19 atvejus ir 728 mirtis. Tai yra apie septynis kartus daugiau mirčių nuo prieš mėnesį.

Nors kituose regionuose, kur trečiadienį įvesti apribojimai, atvejų skaičius yra mažesnis nei Javoje, tačiau dėl prastesnės sveikatos apsaugos infrastruktūros šiuose regionuose gali kilti didelių problemų, teigė A. Hartarto.

„Infrastruktūra šiuose regionuose yra ribota ir perpildyta“, – sakė jis, pabrėždamas, kad gali būti imamasi dar griežtesnių apribojimų, jei užsikrėtimo atvejų skaičius ir toliau augs.

Indonezija užima antrąją vietą Azijoje pagal infekuotųjų ir mirčių nuo koronaviruso skaičių, salų valstybėje išplito delta atmaina.

Indonezijos Vyriausybė planuoja paskiepyti 181,5 mln. gyventojų iki ateinančių metų pradžios. Iš viso šalyje gyvena daugiau kaip 270 mln. žmonių. Iki šiol visiškai vakcinuoti daugiau kaip 14,26 mln. Indonezijos gyventojų.

Indonezijoje trečiadienį sugriežtinti karantino apribojimai dėl staiga prasidėjusios COVID-19 pandemijos bangos ir smarkiai išaugusio mirties atvejų skaičiaus, Vyriausybei perspėjant, kad blogiausia – dar tik prieš akis.

Klausimų kelia vakcinų efektyvumas

Indonezijoje gyvenanti gydytoja pulmonologė Erlina Burhan jaučiasi visiškai išsunkta po dar vienos ilgos pamainos perpildytoje ligoninėje. Dirbti šiuo metu negali net 200 COVID-19 užsikrėtusių jos kolegų, nors vos prieš kelis mėnesius jie buvo paskiepyti, skelbia „Reuters“. „Beprotybė, tikra beprotybė, – apmaudo neslėpė ji. – Daugiau pacientų ir mažiau darbuotojų. Tai yra absurdiška.“

Remiantis Indonezijos ligoninių asociacijos (IHA) pateikiamais duomenimis, apie 95 proc. sveikatos priežiūros darbuotojų yra pilnai vakcinuoti, dauguma jų – kinų „Sinovac“ skiepais, rašo „Reuters“.

Vis dėlto, remiantis nepriklausomos duomenų grupės „Lapor COVID-19“ pateikiama informacija, nuo birželio mėn. mirė 131 sveikatos priežiūros sektoriuje dirbantis asmuo, dauguma jų – vakcinuoti „Sinovac“ skiepais.

Nors dėl užsikrėtimų šuolio dalis specialistų ima abejoti vakcinos efektyvumu, Indonezijos valdžia linkusi sieti tai su delta atmaina, o ne su nepakankamu vakcinos efektyvumu.

Daugumai užsikrėtusių sveikatos priežiūros darbuotojų pasireiškia vidutinio stiprumo simptomai, tačiau apklausus gydytojus, ligoninių vadovus ir sveikatos priežiūros sektoriaus valdininkus aiškėja, kad 150 mln. gyventojų turinčioje ir dėl protrūkio prastėjančios situacijos epicentre atsidūrusioje Javos saloje izoliuotis tenka tūkstančiams.

Kaip teigia Indonezijos ligoninių asociacijos generalinė sekretorė Lia Partakusuma, aiškintasi dėl situacijos didžiausiose Javos miestų ligoninėse. „Jie teigia, kad 10 proc. jų darbuotojų COVID testas teigiamas“, – patvirtino ji.

L. Partakusumos teigimu, tokie darbuotojai turi izoliuotis dvi savaites, nors, kaip teigia kiti sveikatos priežiūros darbuotojai, kadangi jų labai reikia darbe, izoliacija neretai tetrunka penkias dienas.

Anot gydytojų ir ligoninės vadovų, sveikatos priežiūros darbuotojų mirčių ir užsikrėtimų atvejų skaičiaus augimo neturėtų būti tuo metu, kai situacija šalyje tokia prasta. Oficialiai keturis kartus išaugęs COVID-19 atvejų skaičius per pastaruosius mėnesius, šiuo metu siekiantis daugiau nei 31 tūkst. naujų atvejų per dieną, reiškia, kad pacientų, kuriems reikalingas gydymas ligoninėje, skaičius yra išaugęs nuo trijų iki penkių kartų. Maža to, kaip teigia epidemiologai, mažos testavimo apimtys reiškia, kad duomenys dėl COVID-19 neatspindi realaus protrūkio masto.

Pacientai, prie lašelinių prijungti automobilių stovėjimo aikštelėse, kiti, be sąmonės gulintys koridoriuose, karštligiškos deguonies paieškos – visi šie vaizdai, kaip teigia gydytojai ir ligoninių vadovai, Javoje jau nieko nebestebina.

Daugybė ligoninių jau beveik perpildytos arba viršija turimus pajėgumus. Visuomenės sveikatos specialistai baiminasi, kad situacija dar blogės, ir įspėja, kad Indonezijoje situacija gali prilygti padėčiai Indijoje, kur šių metų balandžio ir gegužės mėnesiais COVID-19 atvejų skaičiai buvo rekordiniai, o sveikatos priežiūros sistema – perkaitusi.

Tenka pripažinti, kad Indonezija tokiai krizei suvaldyti yra kur kas mažiau pasirengusi nei Indija, rašo „Rueters“. Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) skelbiama informacija, Indonezijoje 1 tūkst. gyventojų tenka 0,4 gydytojo ir šis rezultatas yra penktas nuo galo Azijos ir Ramiojo vandenyno regione ir daugiau nei dvigubai prastesnis nei Indijoje.

Su darbuotojų trūkumo problema susiduriančios ligoninės įdarbina savanorius: farmacininkus, rentgenologus ir medicinos studentus, tačiau tokios pastangos kol kas apčiuopiamų rezultatų neduoda. Anonimiškai bendrauti sutikęs ligoninių tinklo vadovas teigė, kad COVID-19 pacientų priežiūra dažnai reikalauja įgūdžių, kurių studentai ar kiti savanoriai paprasčiausiai neturi.

„Tai tikrai nėra sprendimas“, – patikino jis.

Šalies valdžia Javos ir Balio salose įvedė griežtus socialinius ribojimus, o šalis sveikatos ministras pažadėjo rasti beveik 8 tūkst. papildomų lovų ligoninėse.

Vis dėlto gydytojai abejoja, ar bus naudos iš lovų, jei nebus darbuotojų.

„Problema yra žmogiškieji ištekliai. Net jei suteiksime daugiau erdvės, kas jais rūpinsis? – piktinosi gydytojas neurologas Ekas Juliantas Wahjoepramono. – Niekas, tai ir yra problema.“

Indonezija įsigijo didelį kiekį „Sinovac“ vakcinų iš Kinijos, nes ši farmacijos bendrovė buvo vienintelė, pasiryžusi greitai parduoti didelį vakcinos dozių kiekį. Taigi šių metų vasario ir kovo mėn. buvo vakcinuota dauguma Indonezijos sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų, tokiu būdu paverčiant juos bandomąja grupe vakcinos efektyvumui įvertinti.

Iš pradžių „Sinovac“ vakcinacijos programa reikšmingai sumažino mirčių nuo COVID-19 skaičių. Šių metų sausio mėn. nuo šios ligos mirė 158 gydytojai, o gegužės mėn. tokių buvo jau tik 13.

Remiantis Indonezijos medicinos asociacijos duomenimis, nuo birželio mėn. mirė mažiausiai 30 COVID-19 sirgusių gydytojų.

Paėjusį mėnesį ligoninėje dėl sunkios ligos formos atsidūrė ir pilnai vakcinuotas gydytojas E. J. Wahjoepramono.

„Didelei daliai mano kolegų reikšmingas antikūnų padidėjimas po „Sinovac“ nenustatytas“, – teigė jis.

Indonezijos sveikatos apsaugos ministras Budi Gunadi Sadikinas linkęs „Sinovac“ vakciną ginti. „Problema, su kuria susiduriame, nėra skirtingas vakcinų veiksmingumas, o, visų pirma, delta atmaina“, – teigė jis.

Indonezijos medicinos asociacija savo ruožtu ragina šalies valdžią aprūpinti sveikatos priežiūros darbuotojus trečia vakcinos dozė ir tai padaryti kuo greičiau. Dalis gydytojų vyksta į JAV, kur skiepijasi kitų gamintojų vakcinomis, tačiau, kaip teigia dr. Berlianas Idriansyahas Idrisas, tokia kelionė daugumai yra per brangi.

„Negalime izoliuotis ir dirbti iš namų, dėl Dievo meilės, tik ne dabar, – piktinosi jis. – Trečia dozė suteiktų mums apsaugą, kurios mums taip reikia.“