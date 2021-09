Turistų mėgiamoje Kanarų saloje lava naikina viską savo kelyje

Nors vietovėje gyvenantys vietiniai ir buvo evakuoti, tad žmonės nenukentėjo, stichija išdegino didžiulius žemės plotus ir apgadino nuosavybę. „Reuters“ skelbia, kad lavos srautas nenutrūksta ir šiandien.

Nufilmuota, kaip lava teka į baseiną, o į aplinką išmetamos nuodingos dujos.

Gran Kanarijos ugniagesiai pasidalijo įrašu, kuriame matoma, kaip lava tiesiog teka gatve. Prie jo parašė: „Gamtos galia, prieš kurią mes bejėgiai“.

Lavos upės, vinguriuojančios žemyn kalvomis ir gatvėmis iki pat jūros, naikina namus, derlių ir sandėlius.



Ugnikalnis Ispanijai priklausančioje La Palma saloje išsiveržė sekmadienį – ėmė išmetinėti vulkanines medžiagas, o lava upeliais tekėti į du kaimus Kumbre Vjechos nacionaliniame parke salos pietuose.

Lavos upės (kai kur jų aukštis siekia net šešis metrus), tekėdamos žemyn, naikina viską, ką sutinka savo kelyje. Skelbiama, kad nuo stichijos jau nukentėjo beveik 400 ūkių.

Skelbiama, kad kol kas buvo evakuota 6 tūkst. La Palmos gyventojų, apgadinti 183 namai, po ministrų kabineto posėdžio pranešė valdžios atstovė Isabel Rodriguez.

Apie aukas informacijos nėra.

Tikėtasi, kad iš išsiveržusio ugnikalnio ėmusi tekėti lava jūrą pasieks pirmadienį, tačiau šiuo metu jos tėkmė sulėtėjo.

Antradienio rytą ištirpusių uolienų masė, kurios temperatūra siekia beveik tūkstantį laipsnių pagal Celsijų, dar nebuvo pasiekusi vakarinės pakrantės.

The @CopernicusEMS Rapid Mapping Team continued working last night tracking the volcano eruption in La Palma (Spain).

🔴Lava flow covers 103 ha. pic.twitter.com/xS5POnZUF2

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 21, 2021