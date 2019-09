Vietos laikraštyje „La Nuova di Venezia“ aprašytas incidentas įvyko netoli Bareteri tilto istoriniame miesto centre. Jo kaltininkai – keturi turistai, savavališkai sulipę į vieną iš prie krantinės pririštų gondolų.

Gondolininkas, atsakingas už šitaip okupuotą valtį, nurodė turistams lipti lauk. Toks paliepimas turistams nepatiko: vienas iš jų taip įsiuto, kad puolė gondolininką kumščiais ir netgi partrenkė ant žemės.

Nemalonaus įvykio epizodas buvo nufilmuotas ir išplatintas per „Facebook“, rašo thelocal.it. Iš vaizdo įrašo matyti, kaip turistaujantis vyriškis gondolininką stumdo, jam grasina, numuša nuo jo galvos šiaudinę skrybėlę, įremia savo kaktą jam į tarpuakį ir galop trenkia jam per veidą. Per visą pusantros minutės trukusią sceną gondolininkas tiktai ginčijosi, bet atsakyti kumščiais nesuskubo.

Šis incidentas nėra pirmas atvejis, kai gondolininkams tenka susidurti su agresyviai nusiteikusiais turistais. Kaip rašo laikraštis „La Nuova di Venezia“, panašus kivirčas prie to paties tilto buvo įsiplieskęs ir prieš metus.

Kartais dėl turistų kaltės gondolos apsiverčia, nes žmonės užsigeidžia plaukti stovėdami. Keletas asmenų yra sulaukę kaltinimų už tai, kad šiomis valtimis sumano išsiirti naktį.

Kaip kartais elgiasi turistai, aiškiai iliustruoja vienas 2017-aisiais nufilmuotas įrašas. Jo autorius, gondolos valtininkas, užfiksavo, kaip grupelė turistų, sėdėdami gondoloje ypač domisi savo telefonais, užuot dairęsi aplinkui.

„Fantastiška kelionė. Klientai labai patenkinti – juos žavi miesto grožis, jie nepaliauja gėrėtis“, – sarkastiškai pakomentavo gondolininkas.

Tarp Venecijos gyventojų ir miesto svečių dažnai juntama įtampa, kyla konfliktų. Viena vertus, miesto ekonomika labai priklauso nuo turizmo, tačiau, kita vertus, miestelėnams vis labiau nepatinka grūstys ir triukšmas, kuriuos tenka kęsti, taip pat padaroma žala, su kuria tenka taikstytis, dėl kasmet miestą užplūstančio 12 mln. turistų srauto.

Miesto valdžia yra priėmusi tam tikrų nutarimų, reglamentuojančių viešąjį elgesį, pvz., draudžiančių užkandžiauti viešose vietose, ridentis lagaminus ir net vaikščioti be marškinėlių.

Vis dėlto vyriausybė nuolatos sulaukia priekaištų, kad niekaip nesuvaldo masinio turizmo. Ypač aršios kritikos taikiniu yra tapusios kruizinių laivų bendrovės, per kartą atgabenančios minias žmonių.

Liepos mėnesį skelbta, kad grupė vokiečių turistų buvo išsiųsti iš Venecijos dėl to, kad prie žymaus Rialto tilto sustojo išsivirti kavos.

32 ir 35 metų berlyniečiai netoli tilto nusimetė kuprines ir ruošėsi užsikaisti puodelį kavos, naudodami nedidelį turistinį dujų balionėlį.

Jiems buvo skirta 950 eurų bauda pagal naujas viešosios tvarkos taisykles, kurias priėmė centro dešinės miesto taryba. Nauji nutarimai buvo priimti dėl viešosios tvarkos sumaišties, kilusios į Veneciją plūstant turistų miniai.

Berlyniečių pora buvo nuvesta į policijos nuovadą po to, kai vietinis gyventojas apie juos pranešė pareigūnams, skelbė miesto tarybos atstovai. Tai jau 40-asis kartas, kai pagal gegužę priimtas naujas taisykles turistų buvo pareikalauta palikti miestą.

„Venecijos mieste reikia elgtis pagarbiai, blogų manierų žmonės, kurie galvoja, kad atvykę gali daryti ką tik panorėję, privalo suprasti, kad vietinės policijos pareigūnų jie bus sugauti, nubausti ir išvaryti“, – sakė Venecijos meras Luigis Brugnaras.

Taisyklės, kurios draudžia šokti į kanalus, praustis fontanuose ir vaikščioti mieste dėvint tik maudymosi kostiumus, buvo įvestos po to, kai vietiniai pasiskundė, jog blogas turistų elgesys žemina šį UNESCO paveldo paminklą.