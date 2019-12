Anksčiau buvo skelbiama apie vieną žuvusįjį.

Komisaro pavaduotojas Johnas Timsas anksčiau pirmadienį sakė, kad „saloje tebėra kažkiek [žmonių], šiuo metu laikomų dingusiais be žinios“.

Naujosios Zelandijos premjerė Jacinda Ardern patvirtino, kad kai kurie iš nukentėjusiųjų yra užsieniečiai.

„Žinome, kad saloje ar šalia jos tuo metu buvo kažkiek turistų: tiek Naujosios Zelandijos gyventojų, tiek lankytojų iš užsienio“, – teigė ji.

Pasak Naujosios Zelandijos premjerės J. Ardern, išsiveržimo metu prie ugnikalnio, esančio vulkaninėje saloje prie šalies šiaurinių krantų, buvo dešimtys turistų.

„Situacija nuolat kinta ir, žinoma, mūsų mintys yra su paveiktais [žmonėmis]", – sakė ministrė pirmininkė Velingtone netrukus po ugnikalnio išsiveržimo. Ji pridūrė, kad nežinomas skaičius žmonių yra laikomi dingusiais.

Policija pranešė, kad išsiveržimas įvyko apie 14 val. 11 min. vietos (3 val. 11 min. Lietuvos) laiku, kai šalia ugnikalnio buvo apie 50 žmonių. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad ten buvo apie 100 žmonių.

„Kai kurie iš tų žmonių buvo nugabenti į krantą, bet kažkiek saloje veikiausiai esančių [žmonių] šiuo metu laikomi dingusiais be žinios“, – sakoma policijos pranešime.

