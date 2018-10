Ministerijos atstovas Sofiene'as Zaagas naujienų agentūrai AFP sakė, kad aštuoni iš nukentėjusiųjų yra policininkai. 30 metų mirtininkė susisprogdino prieš 14 val. vietos (15 val. Lietuvos) laiku judrioje Habibo Bourguibo gatvėje, nurodė S. Zaagas, kurį cituoja naujienų agentūra TAP. Vidaus reikalų ministerijos pranešime sakoma, kad į pareigūnų akiratį anksčiau nepatekusi sprogdintoja išpuolį įvykdė šalia policijos patrulių. Per jį buvo sužeisti aštuoni policijos pareigūnai ir vienas civilis. Daugiau pranešimų apie žuvusius žmones, išskyrus mirtininkę, nėra. Naujienų agentūros AP reporteris pranešė matęs, kaip į įvykio vietą atvažiavo daug greitosios pagalbos automobilių, kuriais sužeistieji buvo išvežti į ligoninės. Po išpuolio Habibo Bourguibo gatvę ir šalia esančias gatves užtvėrė policija. Sprogimas įvyko prie Tuniso teatro pastato, nurodė S. Zaagas. Habibo Bourguibo gatvė yra laikoma miesto kultūros, politikos ir ekonomikos centru. Kartais ji vadinama Tuniso Eliziejaus laukais. Tuniso radijo stotis „Mosaique FM“, remdamasi saugumo šaltiniu, pranešė, kad į sprogimo vietą išvyko šalies vidaus reikalų ministras Hichemas Fouratis (Hičemas Fouratis). Taip pat pranešama, kad išpuolį įvykdžiusi moteris turėjo savadarbį mirtininko diržą su nedideliu kiekiu sprogstamųjų medžiagų. Sprogdintoja į sostinę atvyko iš rytinės Mahdijos vilajos. Saugumo pareigūnams anksčiau ji buvo nežinoma. Po išpuolio saugumo pareigūnai atliko kratą jos namuose, informavo „Mosaique FM“. Po 2011-ųjų metų revoliucijos Tunise padažnėjo džihadistų išpuolių, per kuriuos žuvo dešimtys saugumo pajėgų karių ir 59 užsienio turistai. Šalyje galioja nepaprastoji padėtis nuo 2015-ųjų lapkričio, kai per mirtininko išpuolį, dėl kurio atsakomybę prisiėmė džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“, žuvo 12 prezidentūros sargybinių.

