Jau kelias savaites epidemiologinė padėtis Šiaurės Afrikos šalyje drastiškai blogėja. Čia registruota ir labiau užkrečiamos delta atmainos atvejų. Vien tik birželį koronavirusas pražudė per 2 000 žmonių. Daugelis ligoninių nebeturi laisvų lovų. Be to, trūksta medicininės įrangos.

Tunise daugiau nei kas trečias koronaviruso testas yra teigiamas. Šalyje vakcinacijos kampanija vyksta lėtai. Iki šiol pilnai paskiepyti tik 5 proc. gyventojų.