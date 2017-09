„Sveikinimai Tuniso moterims apgynusioms teisę į laisvę pasirinkti savo antrąją pusę“, – „Facebook“ rašė prezidentūros atstovė Saida Garrach. Apie draudimo panaikinimą paskelbta praėjus mėnesiui po Tuniso prezidento Bejio Caidu Essebsio prašymo panaikinti 1973 metais priimtą draudimą. Lig šiol ne musulmonų tikėjimo vyras, norėjęs vesti tunisietę, turėjo atsiversti į Islamą ir pateikti tai įrodantį sertifikatą. Žmogaus teisių grupės šioje šiaurės Afrikos šalyje vykdė kampaniją, siekdami, kad draudimas būtų panaikintas, nes, anot jų, jis žeidžia vieną pagrindinių žmogaus teisių – pasirinkti savo antrąją pusę. Palyginus su dauguma kitų arabų pasaulio šalių, Tunisas laikomas viena pažangiausių šalių moterų teisių klausimu, tačiau šalyje moterys vis dar diskriminuojamos, ypač su paveldėjimu susijusioje srityje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.