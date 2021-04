Nuo pirmadienio jiems nebus taikoma karantino prievolė, penktadienį pranešė šalies turizmo tarnyba. Tačiau jie ir toliau turės pateikti neigiamą PGR testą, atliktą ne anksčiau kaip prieš 72 valandas.

Šie turistai su savo kelionės grupe galės dalyvauti ir ekskursijose. Individualiai atvykstantiems keliautojams toliau galios karantino prievolė. Šiuo metu ji yra penkios dienos.

Šiaurės Afrikos šalis ribojimus per kelionių agentūras atvykstantiems turistams įvedė vasarį. Individualiems keliautojams tai buvo taikoma jau nuo rudens.

11,5 mln. gyventojų turintis Tunisas, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, šiuo metu registruoja daugiau kaip 2 600 naujų infekcijų per dieną. Skaičiai vėl auga nuo kovo pabaigos.

PSO, be to, įspėja dėl infekcijų skaičiaus didėjimo per pasninko mėnesį ramadaną, kuris Tunise prasidėjo antradienį. Šalyje nuo 22.00 iki 5.00 val. ir toliau galioja komendanto valanda.