Protestuotojai nešė kurdų vėliavą ir mojavo plakatais, ant kurių buvo parašyta „Trumpas = serijinis žudikas“, bei vadino Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą „tikruoju „Daesh“ lyderiu“, vartodami arabišką džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (SI) pavadinimą.

Organizatoriai sakė, kad „daugiau nei 20 tūkst. žmonių“ dalyvavo demonstracijoje Paryžiuje po to, kai šeštadienį Ankarą ėmė dar aktyviau pulti kurdų valdomus miestus šiaurės rytinėje Sirijos dalyje, nepaisant kylančios tarptautinių sankcijų grėsmės.

„Turkija vykdo invaziją į Rojavą (kurdų zoną Sirijos šiaurės rytuose), o Europa stebi“, – Paryžiaus centre vykusios protesto akcijos metu šaukė žmonės.

Vienos kurdų grupės Prancūzijoje atstovas paragino Jungtines Valstijas ir Europos Sąjungą įvesti sankcijas Turkijai.

Panašūs protestai vyko ir kituose Prancūzijos miestuose: Marselyje, Strasbūre, kur posėdžiauja Europos Parlamentas, Bordo, Lilyje ir Grenoblyje.

Turkija pradėjo puolimą po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė amerikiečių karius išvesti iš Sirijos pasienio. Dėl to JAV prezidentas susilaukė kritikos bangos, nes iš esmės apleido ištikimus sąjungininkus, kurie prisidėjo prie JAV vadovaujamos kampanijos prieš IS.

Kurdų palaikymo protestai vyko ir Vokietijoje. Pavyzdžiui, Kelne tokioje akcijoje dalyvavo daugiau nei 10 tūkst. žmonių, skelbia naujienų agentūra DPA.

Keli šimtai žmonių dalyvavo protestuose ir Vengrijos sostinėje Budapešte prie Turkijos ir JAV ambasadų, ir žmonės skandavo „Trumpas-Orbanas-Erdoganas yra diktatoriai!“

Dešimtys kurdų taip pat žygiavo ir Kipro sostinėje Nikosijoje. Čia protestuotojai nešė plakatą su užrašu „Nebūkite kurdų tautos genocido bendrininkais.“