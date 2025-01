Tūkstančiai rumunų protestuoja prieš prezidento rinkimų anuliavimą

Penktadienį C. Georgescu advokatai teismui pateikė oficialų prašymą peržiūrėti sprendimą, taip pat užginčijo jį Europos Žmogaus Teisių Teisme. Kitas kraštutinių dešiniųjų lyderis George’as Simionas iš AUR partijos penktadienį kartu su AUR parlamento nariais irgi pateikė prašymą Konstituciniam Teismui pakeisti sprendimą. „Nuo gruodžio 6 d. gyvename diktatūroje, – žurnalistams sakė G. Simionas. – Esame čia, kad apgintume demokratiją“.

38 metų G. Simionas per pirmąjį prezidento rinkimų ratą buvo ketvirtas ir pažadėjo paramą C. Georgescu per antrąjį ratą. Sekmadienį Bukarešte AUR planuoja dar vieną protestą. Gruodžio 1 d. vykusiuose parlamento rinkimuose kraštutinių dešiniųjų nacionalistų blokas trigubai padidino savo rezultatą nuo 2020 m. iki 32 proc. balsų, didėjant rinkėjų pykčiui dėl infliacijos ir baimei dėl karo kaimyninėje Ukrainoje.