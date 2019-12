Malakutos miesto pakrantėje liko įkalinti 4 tūkst. žmonių. Daugelis kitų taip pat įstrigo gaisrų apsiaustų miestų paplūdimiuose 200 km ilgio pakrantės ruože.

Kai kurie gyventojai netgi išplaukė valtimis į jūrą, bėgdami nuo pragariškos stichijos per vieną iš blogiausių jau kelis mėnesius besitęsiančios krūmynų ir miškų gaisrų krizės dienų.

Būgštaujama, kad nuo pirmadienio vakaro liepsnos sunaikino dešimtis namų. Naujojo Pietų Velso ir Viktorijos valstijose dingusiais paskelbti mažiausiai septyni žmonės, liepsnoms pasiekus tokius nemažai gyventojų turinčius miestus kaip Beitmans Bėjus.

Kai kuriose vietovėse dėl liepsnų intensyvumo, dūmų tirštumo ir gaisrų sukeliamų smarkių perkūnijų be lietaus teko nutraukti žvalgymą ir gaisrų gesinimą iš sraigtasparnių, pranešė Naujojo Pietų Velso vietos priešgaisrinė tarnyba.

Malakutoje tiršti dūmai dieną pavertė naktimi. Vietos pareigūnai pranešė, kad dėl netoliese siaučiančių gaisrų smarkiai griaudi perkūnija ir vėjas neša žarijas.

„Turime gaisrą, kuris, atrodo, tuoj smogs Malakutai“, – visuomeniniam transliuotojui ABC sakė Viktorijos ekstremalių padėčių valdymo tarnybos komisaras Andrew Crispas.

Mallacoota is on fire...seriously on fire. Took this video at 1.15pm. It’s damn scary... #Mallacoota #bushfiresVIC @abcmelbourne @CFA_Updates pic.twitter.com/KWDqkhNJkd