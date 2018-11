Vienas iš sparčiai plintančių gaisrų kelia pavojų garsiajam Malibu kurortui.

Visos devynios patvirtintos aukos žuvo valstijos šiaurėje esančiame Paradaiso mieste, esančiame Bjuto apygardoje į šiaurę nuo Kalifornijos sostinės Sakramento. Visiems 26 tūkst. šio miestelio gyventojų buvo nurodyta palikti savo namus, pranešė pareigūnai.

Sparčiai plintantis gaisras, pramintas „Stovyklos laužu“ (Camp Fire), įsiplieskė ketvirtadienį ryte. Genamas stipraus vėjo jis išdegino 28,3 tūkst. ha ir dar nėra suvaldytas, nurodė Kalifornijos priešgaisrinis departamentas (Cal Fire).

Du kiti gaisrai liepsnoja pietų Kalifornijoje, vienas jų – Venturos apygardoje netoli Tausand Oukso miestelio, kur vienas Jūrų pėstininkų korpuso veteranas trečiadienį vakare nušovė 12 žmonių per išpuolį kantri muzikos bare.

„Mūsų matyto nuniokojimo mastas iš tikrųjų neįtikėtinas ir draskantis širdį. Mūsų širdys atgręžtos į visus, ką visa tai paveikė“, – sakė Kalifornijos gubernatoriaus gelbėjimo tarnybų biuro direktorius Markas Ghilarducci.

Penktadienio vakarą Bjuto apygardos šerifas Korey Honea paskelbė naujausią „Stovyklos laužo“ aukų skaičių.

„Mano liūdna pareiga patvirtinti, kad dabar turime iš viso devynis žuvusiuosius“, – sakė jis. Anksčiau buvo skelbta apie penkias aukas.

Kol kas daugiau informacijos apie šiuos žmones neskelbiama; jų vardai nebuvo atskleisti.

„Neturiu visų detalių, nes mūsų pasiųsti tyrėjai mėgina pasiekti tas vietas“, kur buvo pranešta apie žmonių žūties atvejus, K. Honea sakė per spaudos konferenciją.

Tačiau šerifas nurodė, kad keturi žuvusieji buvo rasti viename automobilyje Paradaiso teritorijoje, o dar vienas – netoliese, šalia kito automobilio. Trys buvo rasti prie vieno namo, o dar viena auka – pastato viduje.

Taip pat buvo pranešta apie dešimtis dingusių žmonių.

Ištrūkę iš pragaro

Iš Paradaiso ištrūkę gyventojai socialiniuose tinkluose skelbė šiurpius vaizdo įrašus, nufilmuotus, kai jie važiavo dūmų ir liepsnų tuneliais, stengdamiesi aplenkti plintančią ugnį.

Gaisras Paradaise supleškino šimtus namų, ligoninę, degalinę, kelis restoranus ir daugybę transporto priemonių, sakė pareigūnai.

Vienas ten esantis naujienų agentūros AFP fotografas matė liepsnojančius namus, taip pat daug jau sunaikintų pastatų ir išdegusių automobilių.

Tarnybos paskelbė privalomąją evakuaciją daugiau kaip 52 tūkst. žmonių, gyvenančių šiose vaizdingose vietovėse Siera Nevados kalnų papėdėje. Išvykti raginama ir dalis žmonių, gyvenančių netoli Paradaiso esančiame Čiko mieste, turinčiame iš viso 93 tūkst. gyventojų.

Išrinktasis Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas paskelbė nepaprastąją padėtį, kad ugnies niokojamoms teritorijoms būtų galima greičiau suteikti pagalbą.

Daugiau kaip 2,2 tūkst. ugniagesių kovoja su liepsnomis, padedant sraigtasparniams ir vandenvežiams.

„Šiuo metu visas žemutinis Paradaiso kraštas visiškai apimtas liepsnų, – televizijai KIEM sakė netoliese esančio Magalijos miestelio gyventojas Kevinas Winsteadas. – Dabar visas jis apimtas liepsnų.“

„Neliks stovėti nė vieno namo, – pridūrė vyras. – Esu sugniuždytas.“

