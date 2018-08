Graikija „susigrąžino teisę pačiai spręsti savo likimą ir ateitį“, pareiškė vyriausybės vadovas per televiziją transliuotoje kalboje, kurią jis perskaitė Itakės saloje, o ji šiam tikslui buvo pasirinkta kaip aliuzija į Homero „Odisėją“. „Šiandien yra atpildo diena, bet taip pat tai yra naujos eros pradžia“, – pareiškė A. Tsipras, Anot jo, Graikija per krizę išgyveno „šiuolaikinę Odisėją“. Šalis per tą laikotarpį patvirtino 65 mlrd. eurų vertės griežto taupymo priemonių ir gyveno „nuolatinės nepaprastosios padėties“ sąlygomis. A. Tsipras siekia pagerinti savo prastus reitingus, kuriuos gerokai pakirto netoli Atėnų praėjusį mėnesį siautėję miškų gaisrai, nusinešę beveik 100 gyvybių. Nors trečioji ir paskutinė pagalbos Graikijai programa oficialiai baigėsi pirmadienį, ekspertai įspėja, kad šalies sunkumai dar toli gražu nesibaigė.

