44 metų Dmytro Fiodorovas, 33 metų Fediras Hladyras ir 30-metis Andrijus Kolpakovas yra „tarptautinės kibernetinių nusikaltėlių grupuotės“ FIN7 aukšto rango nariai, sakoma departamento pranešime. Manoma, kad ši grupė turi dešimtis narių visame pasaulyje. „Mažiausiai nuo 2015 metų FIN7 dalyvavo itin išmoningoje kampanijoje naudojant kenkėjišką įrangą prieš daugiau kaip 100 JAV įmonių, daugiausiai užsiimančių restoranų, pramogų ir viešbučių verslu“, – pridūrė Teisingumo departamentas. „FIN7 įsibrovė į tūkstančius kompiuterinių sistemų ir pavogė milijonus klientų kredito ir debeto kortelių numerių; juos grupuotė naudodavo arba parduodavo, kad pasipelnytų“, – nurodė departamentas. Teisingumo departamentas pažymėjo, kad šios „gausios kompiuterinių įsilaužėlių grupės“ nariai taip pat taikėsi į kompiuterinius tinklus Didžiojoje Britanijoje, Australijoje ir Prancūzijoje. JAV Federalinio tyrimų biuro (FTB) specialusis agentas Jay Tabbas per spaudos konferenciją Siatle, Vašingtono valstijoje, sakė, kad ši nusikalstama veikla nebuvo remiama kurios nors valstybės. „Visiškai jokio ryšio su valstybių remiama veikla, – nurodė J. Tabbas. – Tai tiesiog senamadiškas organizuotas nusikalstamumas.“ „Aukšto lygio kompiuterinis įsilaužėlis ir vadeiva“ D. Fedorovas sausį buvo sulaikytas Lenkijos pietiniame Belsko-Bialos mieste; jį ruošiamasi išduoti Jungtinėms Valstijoms, pranešė Teisingumo departamentas. FIN7 sistemų administratorius F. Hladyras tą patį mėnesį buvo areštuotas Vokietijos mieste Dresdene. Šiuo metu jis laikomas suimtas Siatle, o jo bylą planuojama pradėti nagrinėti spalio 22 dieną. A. Kolpakovas, įvardytas kaip „kompiuterinių įsilaužėlių grupės prievaizdas“, birželio pabaigoje buvo sulaikytas Lepės mieste Ispanijoje ir tebelaikomas suimtas, JAV paprašius jį išduoti, sakoma Teisingumo departamento pranešime. Tarp taikinių – „Chipotle“, „Arby's“ „Kibernetiniai nusikaltėliai, manantys, kad gali pasislėpti tolimose šalyse ir veikti prie klaviatūrų, bet likti nesučiupti, paprasčiausiai klysta“, – sakė Vašingtono Vakarų apygardos federalinė prokurorė Annette Hayes. Minėtai trijulei kaltinimai buvo suformuluoti federaliniame kaltinamajame akte, paviešintame trečiadienį. Šie asmenys kaltinami sąmokslu, elektroniniu sukčiavimu, kompiuteriniais įsilaužimais, neteisėta prieiga ir tapatybės vagystėmis sunkinančiomis aplinkybėmis. Teisingumo departamentas nurodė, kad FIN7, dar žinoma kaip „Carbanak Group“ ir „Navigator Group“, atakavo įmonių kompiuterinius tinklus 47 JAV valstijose ir Kolumbijos apygardoje. Manoma, kad jie pavogė „daugiau kaip 15 mln. klientų kortelių duomenis iš daugiau kaip 6 500 individualių pardavimo terminalų priklausančių daugiau kaip 3 600 atskirų verslo įmonių“. Tarp įmonių, nukentėjusių nuo FIN7 atakų, yra greitojo maitinimo restoranų tinklai „Chipotle Mexican Grill“, „Chili's“, „Arby's“, „Red Robin“ ir „Jason's Deli“, pa-ymėjo Teisingumo departamentas. Į daugelį šių verslo įmonių nusikaltėliai prasiskverbė pasinaudoję apgaulingais elektroniniais laiškais. „FIN7 rūpestingai parengdavo elektroninius laiškus, kad jie atrodytų kaip teisėti verslo darbuotojo arba panašūs elektriniai laiškai. Taip pat būdavo skambinama telefonu, siekiant dar labiau padidinti tokių elektroninių laiškų įtikinamumą“, – sakoma pranešime. Tačiau atidarius prisegtą failą būdavo sužadinama kenkėjiška programa, pavogdavusi mokėjimo kortelių duomenis. Šią informaciją grupuotė vėliau parduodavo elektroninėje juodojoje rinkoje.

