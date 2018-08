Po 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimo, užfiksuoto netoli rytinių Naujosios Kaledonijos krantų, „galimos 0,3-1 m aukščio bangos“, pranešė JAV Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras. Kiek anksčiau šis centras nurodė, kad netoli Naujosios Kaledonijos buvo „pastebėta nedidelių cunamio bangų“, kurias sukėlė požeminis smūgis. Naujoji Kaledonija priklauso vadinamajam Ugnies žiedui – tektoninio aktyvumo zonai, juosiančiai Ramųjį vandenyną. Šioje zonoje dažni žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai.

