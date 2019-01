Amerikietė paauglė slėpėsi vonioje su savo motina ir girdėjo, kaip buvo nužudytas jos tėvas, teigiama teismui pateiktuose dokumentuose, skelbia news.com.au.

Vėliau trylikametei Jayme Closs buvo lipnia juosta surištos rankos ir kojos, ji buvo ištempta iš namų, įmesta į automobilio bagažinę ir nuvežta į pagrobėjo namus, kur 88 dienas buvo laikoma po lova. Galiausiai mergaitei pavyko pabėgti į sniegingus Viskonsino valstijos miškus.

Paauglei labai pasisekė, kad liko gyva, po to, kai Jake'as Pattersonas, kaip manoma, parengė įmantrų ir detalų planą, kaip pagrobti paauglę, kurią ryte važiuodamas į darbą pastebėjo mokyklos autobuse, skelbia policija.

Siaubą keliančios detalės apie mergaitės nelaisvėje praleistą laiką ir jos pabėgimo istorija pateiktos teismo dokumentuose. Juose pasakojama, kad J. Pattersonas nusitaikė į taikią šeimą, nuo galvos iki kojų vilkėdamas juodai įsiveržė į jos namus su ginklu, nužudė paauglės tėvus, o pačią mergaitę išsivežė automobilio bagažinėje.

Barono apygardoje, Viskonsino valstijoje, prieš teismą stojęs žudikas prisipažino nužudęs Jamesą ir Denise Clossus ir pagrobęs jų trylikametę dukrą.

Namas, kur su tėvais gyveno Jayme Closs AP / Scanpix

Remiantis bylos duomenimis, tragedijos vakarą Jayme ramiai miegojo savo kambaryje, tačiau maždaug po vidurnakčio ėmė garsiai loti jos šuo, tad mergaitė atsikėlė pažiūrėti, dėl ko skalija augintinis, ir pamatė, kad namų link kažkas eina. Mergaitė pažadino tėvus.

Jos tėvas Jamesas atsikėlė pasižiūrėti, kas vyksta. Jayme sakė, kad prie durų buvo vyras su ginklu. Tas žmogus buvo J. Pattersonas.

Persigandusios Jayme su mama Denise pasislėpė vonioje ir mėgino užsibarikaduoti. Jamesas pasiėmė žibintuvėlį ir nuėjo prie durų. Jayme ir Denise įlipo į vonią, moteris desperatiškai bandė prisiskambinti pagalbos telefonu 911.

Jayme prokurorams pasakojo, kad, išgirdusi šūvį, tą pačią akimirką suprato, kad „mano tėvas nužudytas“.

Nepaisant Denise pastangų užsibarikaduoti vonioje su dukra, J. Pattersonas išspyrė duris ir nurodė moteriai, skambinusiai pagalbos telefonu, padėti ragelį. 48 sekundžių trukmės garso įraše negirdėti jokių žodžių, tačiau yra girdimas foninis triukšmas prieš skambučiui nutrūkstant, per spaudos konferenciją sakė vietos šerifas. Policijos pareigūnai į namus atvyko per mažiau nei keturias minutes, tačiau buvo per vėlu: Jayme tėvai nužudyti, o mergaitė pagrobta.

J. Pattersonas Jayme motiną nušovė vonioje



Pirmą kartą J. Pattersoną Jayme pamatė, kai šis išspyrė vonios duris, nurodoma teismo dokumentuose. Ji pasakojo, kad vyras visas buvo apsirengęs juodai, veidą slėpė po juoda slidininko kauke ir mūvėjo pirštines.

Paauglė sakė, kad jis liepė jos motinai užklijuoti dukrai burną lipnia juosta, ką ji ir padarė, o vėliau mergaitės akivaizdoje ją nušovė.

Jayme pareigūnams pasakojo, kad J. Pattersonas surišo lipnia juosta jai kojas ir rankas už nugaros ir liepė eiti iki automobilio. Susivokęs, kad ji to negali padaryti, vyras ją nutempė iki savo automobilio ir įmetė į bagažinę.

Netrukus po to, kai automobilis nuvažiavo nedidelį atstumą, Jayme sakė išgirdusi sirenas. Į pagalbos skambutį sureagavęs patrulis vėliau pranešė matęs netoli Clossų namų pravažiuojantį įtartiną automobilį.

J. Pattersonas kvietėsi draugų ir šeimos narių į namus, kuriuose laikė mergaitę



Kitas 88 dienas Jayme buvo laikoma įkaite J. Pattersono namuose, kur jis grasino, jog jai nutiks „blogų dalykų“, jeigu ji nesilaikys jo taisyklių.

Mergaitė pasakojo, kad vyro namuose lankėsi draugų ir artimųjų, tačiau jis jai nurodė, kad niekas negali suprasti, kad ji yra namuose. Ji sakė buvusi priversta slėptis po viengule lova kambario kampe ir kai kuriais atvejais ten lindėdavo 12 valandų be maisto, vandens ir galimybės nueiti į tualetą. Jis apkraudavo lovą krepšiais ir skalbinių dėžėmis, į kurias būdavo pridėta įvairių svarmenų, kad ji neišlįstų iš po lovos. Taip pat kambaryje jis garsiai paleisdavo muziką, kad niekas jos neišgirstų.

Pats J. Pattersonas prokurorams sakė, kad Jayme labai bijodavo jo „pykčio protrūkių“. Jis teismui pateiktuose dokumentuose patvirtino, kad mergaitė „žinojo“, jog jai nevalia išlįsti iš po lovos, kai jo nebūdavo namuose. Ji esą žinojo taisykles ir jų laikėsi.

J. Pattersonas pasakojo kartą „labai smarkiai“ smogęs mergaitei per nugarą žaliuzių rankena, tačiau Jayme neprisimena už ką sulaukė tokios bausmės. Ji taip pat pasakojo, kad bausmės darėsi vis žiauresnės ir žiauresnės.

Namas, kur buvo kalinama Jayme Closs AP / Scanpix

Pabėgimas



Vieną kartą J. Pattersonas mergaitei pasakė, kad išeina iš namų „penkioms ar šešioms valandoms“ ir liepė jai lįsti po lova. Jam išėjus, mergaitei pavyko nustumti sunkius krepšius ir dėžes, kuriomis jis užblokavo ją po lova.

Ji apsiavė purvinus J. Pattersono sportbačius ir pabėgo į Viskonsino miškus. Vėliau ji išėjo iš miško ir sutiko šunį vedžiojusią vietos gyventoją Jeanne Nutter, kuriai pasakė: „Aš Jayme Closs!“

Moteris pasakojo, kad Jayme atrodė „sulysusi ir nešvari, bet iš pažiūros atrodė gerai“, pridūrusi, kad jos plaukai buvo labai susivėlę.

Netrukus policijos pareigūnams pavyko sulaikyti J. Pattersoną.

Apklausos metu J. Pattersonas detektyvams prisipažino nužudęs Denise ir Jamesą Clossus. Jis sakė pamatęs Jayme mokyklos autobuse, kai kelias dienas dirbo sūrio fabrike, ir nusprendė, kad Jayme buvo „ta mergaitė, kurią jis pagrobs“.

Vėliau jis vietiniame „Walmart“ prekybos centre nusipirko slidininko kaukę, kuria slėpė veidą vykdydamas nusikaltimą. Pareigūnams jis sakė „neblogai apgalvojęs visas detales, kaip ketino pagrobti Jayme“.

Jis nuo vieno automobilio nusuko valstybinius numerius – žinojo, kad taip bus sunkiau jį surasti. Vėliau nusiskusto barzdą ir plaukus, nenorėdamas nusikaltimo vietoje palikti savo DNR.

Jis nuvalė pirštų atspaudus nuo visų kulkų, kad galėtų laisvai šaudyti į savo aukas ir nesibaiminti, kad bus nustatyta jo tapatybė.

J. Pattersonas pasakojo, kad jau anksčiau bandė pagrobti Jayme ir vieną vakarą nuėjo prie jos namų, tačiau prie namo stovėjo daug automobilių, todėl jis atsisakė savo plano. Jis grįžo po dienos ar dviejų, tačiau ir vėl buvo per daug žmonių.

Nusikaltėlis policijai sakė manęs, kad išsisuko, nes per dvi savaites nuo pagrobimo jo nesiėmė ieškoti jokie pareigūnai. Beje, jis nebuvo užmezgęs jokio kontakto su Jayme per socialinius tinklus ir sužinojo jos tapatybę tik iš policijos pranešimų.

J. Pattersonas mano, kad būtų išsisukęs, jeigu būtų viską tobulai suplanavęs, nurodoma teismo dokumentuose.